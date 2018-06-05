В нескольких областях установится жаркая погода
​Синоптики прогнозируют кратковременные дожди на большей части Казахстана
Фото Жанары Каримовой

5-7 июня на территорию Казахстана переместятся атмосферные фронты, которые принесут кратковременные дожди. Вместе с тем синоптики прогнозируют потепление до +25…+35 на севере и +30…+35 на юге, сообщает «Казгидромет».

«Атмосферные фронты, связанные с циклоном с Кольского полуострова, смещаются в направлении Казахстана. Под их влиянием местами в республике ожидаются кратковременные дожди с грозами, при грозах шквалистое усиление ветра. Воздух прогреется, и температура ожидается близкой к климатической норме. Максимальная дневная температура в северной половине республики достигнет +25+33 градусов, в южной +30+35, на крайнем юге - до 40 градусов», – говорится в сообщении.

5 июня на большей части Казахстана ожидается погода без осадков. На севере, юго-востоке сохранится неустойчивая погода, местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Выдавать жилье гражданам в Казахстане больше не будут – Назарбаев
Новости
Только четыре категории граждан смогут купить квартиру по программе «7-20-25»
Новости
Казахстан может стать единственным в мире государством, которое трудоустраивает каждого, считает Назарбаев
Новости
Назарбаев заявил, что чиновники пытались замять дело о детском насилии в ЮКО
Новости
Алматинцам рекомендуют воздержаться от посещения массовых мероприятий из-за угрозы менингита
Новости
Задержан еще один вице-министр энергетики