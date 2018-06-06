Национальные базы данных должны стать доступными - Машкевич

Государственные органы имеют более 400 информационных систем, однако все они являются разрозненными и недоступными для рынка. В итоге, инвесторы вынуждены использовать иностранные системы, хотя могли бы использовать отечественные, заявил в ходе 31-го пленарного заседания совета иностранных инвесторов председатель совета менеджеров компании «ERG S.a.r.l» Александр Машкевич. В этой связи он высказал ряд предложений, реализация которых могла бы ускорить процесс цифровизации страны.

«Мы считаем, что цифровизацию страны можно ускорить за счет принятия ряда мер. Необходимо подумать о консолидировании усилий бизнеса, государства с целью создания национальной экосистемы работы с данными - промышленными, финансовыми, поведенческими и персональными. В Казахстане существует множество источников данных. Только в госорганах более 400 различных информационных систем, но все они разрозненны, практически недоступны для рынка. Бизнес, к сожалению, сегодня использует импортные системы аналитики, фактически обогащая своими данными транснациональные корпорации», - заявил Машкевич.

В качестве яркого примера он рассказал о ПИТ «Алатау», где работа ведется посредством облачных технологий, но не на территории Казахстана. «Мы предлагаем это делать в Казахстане», - подчеркнул он. По его словам, в стране необходимо создать национальный центр хранения данных.

«Сформированный всеми игроками рынка он поможет упорядочить, структурировать и облегчить доступ и для ученых, аналитиков, и для профессионалов госуправления. Для создания подобной структуры необходима совместная работа всех заинтересованных сторон - государства в части законодательства и регулирования, открытия доступа к существующим данным, крупного бизнеса и телекоммуникационных компаний - в части создания поддерживающей инфраструктуры, и IT-компаний - в части поставки решений для хранения значительных объемов данных», - объяснил Машкевич.

Параллельно с этим он предложил создать национальный центр аналитики данных, который может функционировать на базе «Назарбаев университет».

«Он позволит поднять качество обработки данных и сформировать актуальные задачи для отечественного рынка и решений, основанных на реальных потребностях как бизнеса, так и государства», - считает инвесторв.

А вот уже для разработки решений, основанных на данных, необходимы будут инвестиции. Их можно привлечь, «используя режим максимального содействия» и посредством введения льгот для привлечения специалистов как с отечественного рынка, так и из-за рубежа. Важен также и особый налоговый режим, который создан в МФЦА.

«Полученные технологические решения должны оставаться в Казахстане, и это будет конкурентным преимуществом страны на пути к ускоренной модернизации», - подчеркнул Машкевич. По его словам, необходимо также оказать поддержку венчурным фондам.

«Пусть из 100 проектов успешными будут 10, и это уже будет достижение. Они дадут свои современные решения, технологии гораздо раньше, чем делают традиционные большие корпорации в одиночку. Но для построения предложенной нами экосистемы необходимо решить главный вопрос: какие данные все-таки составляют охраняемую государством тайну, а что может быть использовано для обработки, анализа, разработки решений. Сегодня с этим очень сложно нам разобраться. В стране работа с данными регулируется семью разными законами. Мы же предлагаем создать единый закон о данных, как это сделано в Европе. Для создания новой инновационной экосистемы считаем необходимым разрешить раскрывать все данные, за исключением, естественно, охраняемых государством. Тогда мы будем идти к принципу открытых данных, открытых инноваций», - заключил Машкевич.