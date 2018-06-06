Поправки по реформированию судов будут представлены в сентябре

В Казахстане намерены создать «умные суды», в которых не будет лишних процедур, очередей, а процессы смогут проходить виртуально. Соответствующие поправки будут презентованы в сентябре 2018 года, сообщил в ходе 31-го пленарного заседания совета иностранных инвесторов председатель Верхового суда Жакип Асанов.

«Суды станут «умными». Я о smart-судах. Мы освободимся от лишних процедур, бумаг, очередей, процессы могут идти виртуально. Все это оздоровит экосистему суда от коррупции», - сообщил Асанов, отметив, что «в сентябре будет представлен пакет этих мер».

«Работа по ним началась полгода назад. Мы ведем открытый диалог с судьями, адвокатами, экспертами. Получили более тысячи отзывов по проблемам, и как эти проблемы надо решать. На их основе объявили семь приоритетных программ. Уважаемые члены совета, мы трезво оцениваем положение дел в наших судах и наш потенциал. Мы сегодня меняем наше мышление, культуру, поведение судей. Это требует дальнейшей трансформации судебной системы, и мы готовы на это пойти», - заверил председатель Верховного суда.

В свою очередь президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что выступление нового председателя Верховного суда «вдохновляет».

«Это очень важный путь для отправления нашей судейской системы и справедливости. Надеюсь, что в международном финансовом центре, работая по английскому праву, назначенные мной судьи тоже дадут хороший пример для нашей судейской системы», - подчеркнул глава государства.