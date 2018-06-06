Им стал бывший председатель правления холдинга «Зерде»
Назначен вице-министр финансов
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Тамара Вааль, Астана, Vласть

Бывший председатель правления холдинга «Зерде» Руслан Енсебаев назначен на пост вице-министра финансов. Он будет курировать вопросы цифровизации госфинансов, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

«Постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2018 года Енсебаев Руслан Сатбекович назначен вице-министром финансов Республики Казахстан. Он будет курировать вопросы цифровизации госфинансов», - говорится в сообщении пресс-службы.

37-летний Руслан Енсебаев имеет три высших образования, трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом РГП «Центр информатизации финансовых систем». В разные годы занимал руководящие должности в АО «Национальные Информационные технологии», АО «Казахтелеком», АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», АО «Национальная атомная компания «Казатомпром». С июня 2017 года был председателем правления АО «НИХ «Зерде».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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