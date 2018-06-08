Мир за ночь. 7-8 июня 2018 года

Приговор террористу в Швеции, реакция Евросоюза на американские тарифы и возможная встреча Путина и Трампа.

Уроженец Узбекистана Рахмат Акилов приговорен к пожизненному заключению в Швеции, сообщает Русская служба BBC.

В апреле 2017 года грузовик, который угнал Акилов, въехал на пешеходную улицу Дроттнинггатан и проехал на большой скорости около 600 метров, задавив пять человек. В грузовике была бомба: пять канистр с бутаном, наполненных шурупами, металлическими обломками и лезвиями. Бомба не взорвалась, как рассчитывал злоумышленник, а лишь подожгла машину.

Акилов бежал с места преступления, но вскоре был пойман и сознался в своих намерениях в ходе полицейского допроса.

Рахмат Акилов переехал из Узбекистана в Швецию в 2014 году и пытался получить вид на жительство и политическое убежище. Однако в декабре 2016 года шведские власти сообщили Акилову, что он обязан покинуть страну в течение четырех недель. Он исчез из поля зрения властей за несколько месяцев до нападения и был внесен в список разыскиваемых полицией лиц.

Президент России Владимир Путин попросил канцлера Австрии Себастьяна Курца помочь организовать двухсторонний саммит с президентом США Дональдом Трампом в Вене этим летом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. По его словам, свою просьбу господин Путин озвучил во время официального визита в столицу Австрии 5 июня. Себастьян Курц пообещал обратиться к президенту США с инициативой о проведении встречи, утверждает собеседник издания. Он добавил, что в Белом доме США уже «обдумывают это предложение», пишет Коммерсант.

Как заявил источник WSJ, Владимир Путин не хочет, чтобы встреча состоялась в Вашингтоне, и предпочел бы нейтральное место для проведения саммита. Президент России готов встретиться с американским коллегой в ходе запланированной на июль поездки Дональда Трампа в Европу, в рамках которой он посетит Брюссель и Великобританию. Целью встречи лидеров двух стран было бы «урегулирование напряженности между США и Россией по ситуациям в Сирии, Украине и другим вопросам», сказали WSJ знакомые с ситуацией источники.

Евросоюз должен пропорционально отреагировать на введение властями США таможенных пошлин на сталь и алюминий, заявила в четверг журналистам по прилету в Канаду на саммит G7 премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает ТАСС.

"Конечно же, Евросоюз предпримет ответные действия. Мы хотим гарантировать и мы взаимодействуем с другими сторонами в Европейском союзе для обеспечения того, чтобы этот ответ был пропорциональным и находился в рамках правил Всемирной торговой организации", - сказала она.

Число погибших в результате начавшегося 3 июня извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 109. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителей властей республики. Ранее сообщалось о 99 погибших, напоминает ТАСС.

Последствия самого мощного за последние годы извержения Фуэго затронули более 1,7 млн человек. В связи с гибелью людей в Гватемале был объявлен трехдневный траур.

Фуэго, высота которого составляет 3,7 км, входит в число самых активных вулканов на территории страны. Вулкан расположен в 40 км к юго-западу от гватемальской столицы.

Нижняя палата парламента Франции одобрила законопроект, запрещающий учащимся начальных и средних классов пользоваться в школе мобильными телефонами, передает ВВС.

Инициатором закона выступило министерство образования страны: там полагают, что в результате дети станут будут уделять занятиям больше внимания, а кроме того, это поможет в борьбе с травлей школьников в интернете и просмотром порнографии.

Критики закона, однако, утверждают, что запрет будет практически невозможно воплотить в жизнь и контролировать его исполнение. Парламентская оппозиция называет законопроект пиар-ходом властей.

Президент Франции Эммануэль Макрон обещал ввести такой запрет в ходе своей предвыборной кампании в прошлом году.

Крупнейший ритейлер мебели в мире IKEA планирует полностью перейти на использование перерабатываемых материалов к 2030 году. Об этом говорится в сообщении компании, пишут Ведомости. «Благодаря нашим размерам и охвату у нас есть возможность вдохновить и позволить более чем одному миллиарду людей лучше жить на планете», – приводятся в нем слова гендиректора IKEA Торбьёрна Лёфа.

Кроме того, компания откажется от всех одноразовых пластиковых предметов в магазинах и ресторанах IKEA к 2020 года. Компания также планирует сократить количество выбросов и расширит предложение изделий, которые работают на солнечных батареях.