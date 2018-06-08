Оно пройдет 15 июня
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Спикер мажилиса созывает совместное заседание палат парламента
Фото с официального сайта парламента Казахстана

Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента в следующую пятницу, 15 июня.

Документ в пятницу опубликован в официальных изданиях. В распоряжении традиционно не указана повестка заседания, однако традиционно в этот период на совместном заседании палат рассматривается отчет правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за минувший год. По итогам заседания депутаты проголосуют за или против принятия отчета. В случае непринятия отчета, правительству объявляется вотум недоверия и кабинет министров автоматически уходит в отставку.

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