Спикер мажилиса созывает совместное заседание палат парламента

Документ в пятницу опубликован в официальных изданиях. В распоряжении традиционно не указана повестка заседания, однако традиционно в этот период на совместном заседании палат рассматривается отчет правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за минувший год. По итогам заседания депутаты проголосуют за или против принятия отчета. В случае непринятия отчета, правительству объявляется вотум недоверия и кабинет министров автоматически уходит в отставку.