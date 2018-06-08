Спикер мажилиса созывает совместное заседание палат парламента

Оно пройдет 15 июня
Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента в следующую пятницу, 15 июня.
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