Курс национальной валюты завершает неделю 1% снижением к доллару
​Тенге ослаб до 333,8 за доллар
Фото Жанары Каримовой

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в пятницу составил 333,88 тенге, показав рост на 2,01 тенге относительно результатов утренней сессии в четверг.

Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил $148,75 млн., показав рост на $128,85 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в четверг.

Как писал Reuters, в четверг рубль ускорил снижение, невзирая на рост нефтяных котировок. Против него играет ухудшение состояния рынка валют развивающихся стран и увеличение покупок валюты министерством финансов России.

На 11:20 по времени Астаны августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $77,06 за баррель. По данным Reuters, Цены на нефть ускорили рост вечером четверга на фоне сокращения экспорта сырья из Венесуэлы, которая почти на месяц отстаёт от графика поставок сырья своим клиентам. Ранее источники агентства сообщили, что неуклонное снижение добычи нефти в стране и заторы в портах могут вынудить Венесуэлу объявить форс-мажор на контрактные поставки сырья. Сокращение производства нефти в Венесуэле будет стоять на повестке министров ОПЕК+, которые соберутся во второй половине июня в Вене, чтобы обсудить дальнейшую политику.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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