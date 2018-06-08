Казахстан и Китай создали инвестфонд объемом в $500 млн.

В Пекине в рамках визита главы государства Нурсултана Назарбаева в Китай подписано соглашение о создании совместного казахстанско-китайского фонда Eurasian Nurly (Bright) Investment Fund, сообщает агентство Казинформ .

Фонд позволит привлечь в экономику Казахстана инвестиции от крупных институциональных и частных инвесторов Китая - CITIC Group, China Eurasian Economic Cooperation Fund, Asia Investment Finance Group Limited и других, сообщила пресс-служба холдинга «Байтерек».

От казахстанской стороны соглашение подписал председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Айдар Арифханов, от китайской - генеральный директор CITIC Eurasian Capital Limited Сунь Ян и президент Китайско-Евразийского фонда экономического сотрудничества Линь Ган.

«Планируемый целевой размер создаваемого фонда составит до 500 миллионов долларов США. Основные инвестиции фонда будут направлены на реализацию проектов на территории Казахстана в различных отраслях экономики, в том числе - развитии инфраструктуры, переработке природных ресурсов, логистике, информационных технологиях, обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе», - рассказал Арифханов.

Казахстанским партнером по реализации соглашения станет дочерняя организация холдинга «Байтерек» - АО «Казына капитал менеджмент».