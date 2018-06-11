В Алматинской области спасают группу туристов из России

Официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Руслан Иманкулов сообщает, что в воскресенье вечером спасатели Алматинской области выехали на помощь туристам, которые попали в беду в горах, в 120 км от Талдыкоргана.

По данным КЧС, 8 туристов являются гражданами России. Как сообщил Иманкулов, в реке Аксу в горной местности один из туристов упал вводу и утонул.

«По имеющейся на данный момент информации, туристы не прошли официальную регистрацию в оперативно-спасательном отряде Алматинской области. В данный момент проводятся работы по подъему туристов вверх из ущелья», - говорится в сообщении.

Сообщение поступило после 8-ми вечера в воскресенье, спасатели незамедлительно выехали на место вызова. К часу ночи спасатели добрались до Аксуского района. Работу спасателей, по словам Иманкулова, осложняют условия горной местности и отсутствие связи. В данный момент проводятся работы по подъему туристов вверх из ущелья.

«Напоминаем, что перед походом в горную местность туристам необходимо сообщать об этом в официальные инстанции - оперативно-спасательные отряды территориальных подразделений комитета по чрезвычайным ситуациям», - добавляют в ведомстве.