Регионы смогут дополнительно заказать препараты из списка бесплатного лекарственного обеспечения
Казахстан дополнительно закупит лекарства на 23 млрд. тенге
Фото Жанары Каримовой

Сэкономленные при закупе лекарств через систему единой дистрибуции 23 млрд. тенге будут направлены на дополнительный закуп медикаментов из списка бесплатного лекарственного обеспечения, в которых испытывают дефицит, сообщает СК-Фармация.

Согласно решению бюджетной комиссии министерства здравоохранения, сэкономленные средства направят на дополнительный закуп медикаментов. По словам и.о. председателя правления ТОО «СК-Фармация» Берика Шарипа, значительная экономия позволит охватить лекобеспечением всех неохваченных пациентов, выявленных в результате централизации.

«Централизация амбулаторного лекарственного обеспечения показала, что сейчас не все диспансерные пациенты охвачены бесплатным лекарственным обеспечением. Сейчас медицинским организациям представляется возможность внести дополнительные заявки на медикаменты, с учетом всех недообеспеченных пациентов. Значительного снижения цены удалось достичь благодаря консолидации закупаемых объемов по всей республике, а также механизмам закупа единого дистрибьютора, таким как возможность закупать лекарства через международные организации, напрямую у заводов-изготовителей, а также благодаря аукциону на понижение цены», - сказал руководитель единого дистрибьютора.

Управления здравоохранения направили дистрибьютору предварительные заявки на препараты по каждой медицинской организации. После их согласования бюджетной комиссией министерства здравоохранения, с медицинскими организациями будут заключены договоры, и в июле по ним начнутся поставки лекарств.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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