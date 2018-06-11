Казахстан дополнительно закупит лекарства на 23 млрд. тенге

Сэкономленные при закупе лекарств через систему единой дистрибуции 23 млрд. тенге будут направлены на дополнительный закуп медикаментов из списка бесплатного лекарственного обеспечения, в которых испытывают дефицит, сообщает СК-Фармация.

Согласно решению бюджетной комиссии министерства здравоохранения, сэкономленные средства направят на дополнительный закуп медикаментов. По словам и.о. председателя правления ТОО «СК-Фармация» Берика Шарипа, значительная экономия позволит охватить лекобеспечением всех неохваченных пациентов, выявленных в результате централизации.

«Централизация амбулаторного лекарственного обеспечения показала, что сейчас не все диспансерные пациенты охвачены бесплатным лекарственным обеспечением. Сейчас медицинским организациям представляется возможность внести дополнительные заявки на медикаменты, с учетом всех недообеспеченных пациентов. Значительного снижения цены удалось достичь благодаря консолидации закупаемых объемов по всей республике, а также механизмам закупа единого дистрибьютора, таким как возможность закупать лекарства через международные организации, напрямую у заводов-изготовителей, а также благодаря аукциону на понижение цены», - сказал руководитель единого дистрибьютора.

Управления здравоохранения направили дистрибьютору предварительные заявки на препараты по каждой медицинской организации. После их согласования бюджетной комиссией министерства здравоохранения, с медицинскими организациями будут заключены договоры, и в июле по ним начнутся поставки лекарств.