Срок погашения займа по Кашагану продлен до 2022 года

Фонд «Самрук-Қазына» договорился с ICBC о продлении срока погашения займа, который был привлечен для проекта «КМГ Кашаган Б.В.». Переговоры состоялисьс рамках государственного визита Нурсултана Назарбаева в Китай, сообщает в понедельник пресс-служба фонда.

«Делегация фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» во главе с председателем правления Ахметжаном Есимовым провела переговоры с председателем совета директоров Торгово-промышленного Банка Китая («Industrial and Commercial Bank of China Limited» И Хуэйманом. В ходе диалога Ахметжан Есимов договорился с И Хуэйманом о снижении ставки вознаграждения и продлении до конца 2022 года срока погашения по кредиту, предоставленного фонду банком в 2015 году», - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны подписали меморандум о сотрудничестве между АО «Самрук-Қазына» и Industrial and Commercial Bank of China Limited и обсудили дальнейшие перспективы.

"Председатель совета директоров И Хуэймань отметил, что ICBC заинтересован в сотрудничестве по трем направлениям: первое – размещение облигаций, второе – участие в программе приватизации активов фонда, в качестве стратегического инвестора и, третье – это финансирование конкретных проектов", - отмечают в «Самрук-Казына».

В 2015 году фонд «Самрук-Казына» привлек 5-летний синдицированный заем для финансирования сделки по приобретению 50% доли участия в 50% акций ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» в размере $1,5 млрд, в которой ICBC выступил в качестве одного из уполномоченного ведущих организаторов финансирования.