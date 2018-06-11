Глава МВД жалуется на недофинансирование ведомства

В августе-сентябре текущего года министерство внутренних дел может приостановить выдачу водительских удостоверений в связи с отсутствием денег на эти цели. Об этом в понедельник в ходе пленарного заседания сената заявил глава МВД Калмуханбет Касымов.

Рассматривая отчет правительства и счетного комитета по исполнению республиканского бюджета за 2017 год, сенатор Дарига Назарбаева возмутилась по поводу обеспеченности подразделений комитета по ЧС всего на 30-70% необходимыми инженерно-техническими средствами, спецоборудованием и транспортом.

«Это связано с недостаточным финансированием комитета в рамках лимитов министерства внутренних дел, - подчеркнула она. – (…) Будет ли решаться вопрос об утверждении самостоятельных бюджетов комитета по ЧС и Нацгвардии, с определением соответствующих руководителей бюджетных программ. Мы считаем, что на сегодня эти две службы в составе МВД –буквально находятся на роли пасынков. Они нуждаются в особом внимании».

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов признал, что недофинансирование имеется по всем четырем направлениям - национальной гвардии, комитета по ЧС, комитета уголовно-исполнительной системы и всех органов внутренних дел. «Конечно, мы все входим в одно министерство. И бюджетная программа у нас одна…. Мы на будущее запланировали строительство колонии, запланировали строительство пожарных депо, выделяем деньги, нам дают на составление ПСД, а когда подходит время на финансирование вот этого строительства, мы конечно, недополучаем. Естественно, если вопрос решится, чтобы разделить наши бюджетные программы и от этого будет финансирование, мы пойдем на это», - отметил Касымов.

Он также сообщил, что из-за недофинансирования уже в ближайшем будущем ожидаются проблемы.

«Мы сейчас недофинансировали питание, по МВД недофинансировали просто изготовление водительского удостоверения. Мы уже в августе-сентябре можем встать – не производить эти (документы). Поэтому вопросов много, мы их все ставим, я думаю, будем решать совместно с министерством национальной экономики», - заверил министр.

Вице-премьер Ерболат Досаев также сообщил, что после паводков текущего года на повестке дня стоит вопрос оснащения и комплектования комитета по ЧС, и уже в этом году предложения будут внесены.

«Мы так называемый переходный этап формирования системы ЧС завершили, и поэтому выявлены у нас все узкие места – это технологическая оснащенность на местном уровне, общие подходы. Объемы известны, мы договорились, что в течение трех лет мы нормально доведем необходимое, заменим все устаревшее оборудование, которое необходимо для спасения людей. И эти предложения в проекте бюджета на 2019-2021 годы будет внесены к вам (на рассмотрение). Если вы поддержите, то мы ситуацию, надеемся, со следующего года кардинально изменим», - заключил Досаев.