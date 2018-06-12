Минздрав в судебном порядке готов закрыть Каскеленскую инфекционную больницу

Министерство здравоохранения готово подать в суд и потребовать закрытия Каскеленской инфекционной больницы, если до конца июля там не будут устранены нарушения. Об этом в кулуарах заседания правительства сообщил журналистам глава ведомства Елжан Биртанов. Он также высказал надежду, что все сельские объекты здравоохранения в Алматинской области будут приведены в соответствие с санитарными нормами.

«Что касается Каскеленской больницы, есть заключение комитета охраны общественного здоровья в прошлом году, что объект не соответствует санитарным нормам и правилам. Было предписание в акимат, и до конца июля нужно устранить. Если до конца июля нарушения будут устранены, то объект, в принципе, может функционировать. Но опять же, объект не соответствует государственному нормативу, поэтому мы предлагаем его присоединить к районной больнице, чтобы он работал не как самостоятельная больница, а как структурное подразделение», - пояснил Биртанов.

Вместе с тем министр выразил «большие сомнения», что нарушения будут устранены в срок, поскольку «они достаточно серьезные».

«Если эти нарушения не будут устранены, понятно, что для нас интересы пациентов превыше всего. Поэтому мы подадим в суд на закрытие объекта и на расторжение контракта на размещение госзаказа фондом медстрахования», - подчеркнул он.

Он также отметил, что такое решение направлено на повышение качества оказания медуслуг, так как «больные с тяжелой инфекцией требуют присутствия специалистов других профилей: реаниматологов, хирургов, кардиологов». Кроме того, Биртанов выразил надежду, что «все сельские объекты в Алматинской области будут приведены к требованиям санитарных норм».