Он признан виновным в получении взятки, а также присвоении или растрате вверенного имущества
​Экс-главу военизированной аварийно-спасательной службы приговорили к 7,5 годам лишения свободы
Фото astana.sud.kz

Суд приговорил бывшего генерального директора Профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы Болата Халыка к 7,5 годам лишения свободы. В мае прошлого года он был задержан при получении взятки в $70 тыс., сообщает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе суда Астаны, суд №2 Алматинского района вынес приговор 11 июня.

«Болат Халык признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4, 5 статьи 189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества), пункта 1, части 4, 3 статьи 366 (Получение взятки) Уголовного кодекса Казахстана. Судом окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев», - проинформировали в пресс-службе.

По решению суда Халык также пожизненно лишён права занимать должности на государственной службе.

В мае прошлого года астанинский департамент Национального бюро по противодействию коррупции сообщил о том, что Болат Халык был задержан при получении очередной взятки в размере $70 тыс. Во время обыска места проживания подозреваемого было обнаружено и изъято $300 тыс. и 6 млн. тенге.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Ведущий КТК Алексей Шахматов покидает страну
Новости
Назарбаев сменил омбудсмена по правам ребенка
Новости
«С внедрением ОСМС мы можем получить большой социальный взрыв» — Кулибаев
Новости
В шести областях объявлено штормовое предупреждение
Новости
Подробности о задержании руководителей квазигосектора Нацбюро по борьбе с коррупцией расскажет на днях – Шпекбаев
Новости
Пик заболеваемости менингитом в Казахстане пройден