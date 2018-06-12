​Экс-главу военизированной аварийно-спасательной службы приговорили к 7,5 годам лишения свободы

Суд приговорил бывшего генерального директора Профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы Болата Халыка к 7,5 годам лишения свободы. В мае прошлого года он был задержан при получении взятки в $70 тыс., сообщает МИА «Казинформ» .

Как сообщили в пресс-службе суда Астаны, суд №2 Алматинского района вынес приговор 11 июня.

«Болат Халык признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4, 5 статьи 189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества), пункта 1, части 4, 3 статьи 366 (Получение взятки) Уголовного кодекса Казахстана. Судом окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев», - проинформировали в пресс-службе.

По решению суда Халык также пожизненно лишён права занимать должности на государственной службе.

В мае прошлого года астанинский департамент Национального бюро по противодействию коррупции сообщил о том, что Болат Халык был задержан при получении очередной взятки в размере $70 тыс. Во время обыска места проживания подозреваемого было обнаружено и изъято $300 тыс. и 6 млн. тенге.