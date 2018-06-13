Тенге ослаб до 335,27 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $58,2 млн., показав рост на $21,5 млн. по сравнению с результатами утренних торгов во вторник.

На 11:15 по времени Астаны августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $75,62 за баррель. Как ранее сообщал Bloomberg, Россия намерена предложить странам ОПЕК вернуться к уровням добычи нефти октября 2016 года. Увеличивать производство предполагается на 1,8 млн баррелей в сутки пропорционально для всех стран, утверждает агентство. При этом, как оно отмечает, реальный рост поставок нефти не будет максимальным, так как ряд стран, включая Анголу, Венесуэлу и Мексику, не смогут нарастить добычу до должного уровня.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран в конце 2016 года договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки от уровня октября 2016 года. Однако благодаря сильному снижению добычи в Венесуэле и ряде других стран общий уровень исполнения сделки давно превысил 100%. В частности, в апреле он составлял 152%. На фоне перевыполнения договоренностей министры стран ОПЕК заговорили о необходимости смягчения квот и постепенном восстановлении добычи уже со второй половины 2018 года. Вопрос будет решаться на встрече в Вене 22-23 июня.