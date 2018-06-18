Мир за ночь. 17-18 июня 2018 года

Намерение России и Саудовской Аравии заместить объёмы нефтедобычи Ирана и Венесуэллы, гибель 44 человек в терактах в Афганистане, опровержение авиаударов в Сирии со стороны США, подписание петиции миллионом человек против повышения пенсионного возраста в России, победа футбольной сборной Мексики в матче против действующего чемпиона мира Германии.

Россия и Саудовская Аравия согласовали бессрочное продление сделки ОПЕК+ без ориентира на конкретные объёмы, но с возможностью регулировать добычу нефти в любой момент времени, рассказал на выходных министр энергетики России Александр Новак. Этот вопрос будет обсуждаться на встрече стран - членов ОПЕК в Вене 22-23 июня, пишут Ведомости.

На встрече ОПЕК будет также обсуждаться смягчение квот на 1,5 млн. баррелей в сутки, но только на III квартал 2018 года, сообщил Новак. Как отмечает Коммерсант, это предполагает перераспределение квот между участниками сделки ОПЕК+ в пользу Эр-Рияда и Москвы и при этом возвращает сделку по сокращению добычи, заключенную в конце 2016 года, к изначальным параметрам.

По данным Bloomberg, в Вене на это решение наложат вето Иран, Венесуэла и Ирак. «Если Саудовская Аравия и Россия хотят увеличить объемы добычи, для этого потребуется единогласие. Если эти два государства захотят действовать самостоятельно - это станет нарушением соглашения о сотрудничестве», - цитирует агентство делегата Ирана в ОПЕК Хуссейна Каземпура Ардебили.

Как минимум 44 человека погибли в результате двух взрывов в городе Джелалабад, который является административным центром провинции Нангархар на востоке Афганистана, пишет Коммерсант. Первый взрыв произошел рядом с губернаторским комплексом. Террорист-смертник активировал взрывное устройство, убив 36 человек и ранив 65. Жертвами второй атаки, также в Джелалабаде стали 18 членов группировки «Талибан», отмечавших перемирие в честь окончания священного месяца Рамадан.

Пока никто не взял за себя ответственность за атаки, однако афганские комментаторы не сомневаются, что за ней стоит «Исламское государство», которое конкурирует с «Талибаном» за роль теневого правительства во многих регионах Афганистана. Напротив, накануне президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай в одностороннем порядке продлил действие перемирия.

Талибы, однако, от продления продления перемирия отказались. «Режим прекращения огня закончится сегодня вечером, и мы возобновим свои операции. У нас нет намерений продлевать соглашение»,— сообщил журналисту AFP Забихулла Моджахед.

Самолет коалиции, возглавляемой США, нанес удар по одному из военных объектов правительственных сил в восточной Сирии. Об этом сообщило местное агентство Sana со ссылкой на военный источник. Удар был нанесен близ населенного пункта Альбу-Камаль. В результате авиаудара есть погибшие и раненые, пишет Коммерсант.

Однако пресс-служба министерства обороны США опровергла участие в ударах авиации США или междуанародной антитеррористической коалиции, пишет ТАСС. «Мы [США или коалиция] не осуществляли авиаудар в Бу-Кемале», - прокомментировали в ведомстве.

С начала 2018 года десятки сирийцев погибли и получили ранения в провинциях Дейр-эз-Зор, Хасеке и Ракка во время налетов авиации. Правительство Сирии неоднократно обращалось в Совет Безопасности ООН с требованием осудить авиаудары, в результате которых гибнет мирное население и наносится материальный урон хозяйственным объектам.

Более миллиона человек за три дня подписали петицию с требованием не повышать пенсионный возраст в России, сообщает BBC. Документ, адресованный президенту, премьер-министру и Федеральному Собранию, опубликован на сайте Change.org. «Реализация предложения о повышении пенсионного возраста будет означать, что значительная часть российских граждан не доживет до пенсии», - говорится в обращении.

На этой неделе премьер Дмитрий Медведев сообщил, что женщины будут выходить на пенсию в 63 года вместо нынешних 55 лет, а мужчины - в 65 лет вместо 60. Пенсионный возраст будет повышаться постепенно, начиная с 2019 года. При этом будет предусмотрен переходный период. Для женщин он растянется до 2034 года, для мужчин - до 2028 года. Проект реформы уже одобрен правительством.

Согласно пояснительной записке, основная причина повышения пенсионного возраста - старение населения и увеличивающийся дисбаланс пенсионной системы. Из-за демографической ямы 1990-х годов с каждым годом в России все больше пенсионеров, а количество работников снижается. При этом каждый работающий россиянин платит отчисления в Пенсионный фонд, из которых выплачиваются пенсии. По утверждению правительства, пенсионная реформа приведет к росту пенсий.

Сборная Мексики обыграла команду Германии в матче чемпионата мира по футболу. Встреча, прошедшая в «Лужниках», завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил во второй половине первого тайма мексиканский полузащитник Ирвинг Лосано, сообщает сайт канала Дождь.

Сборная Германии — действующий чемпион мира по футболу. На ЧМ в Бразилии они в финале победили Аргентину со счетом 1:0.

Двадцать первый чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.