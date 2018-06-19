Развитие и поиск талантов обсудят эксперты на очередном Expert Update

Группа компаний «Верный Капитал» и интернет-журнал Vласть проведут очередную экспертную встречу формата Expert Update. Тема встречи – «Развитие талантов на казахстанском рынке труда».

Спикерами выступят Андрей Якунин (WePartners, Korn Ferry), Наталья Бекбатырова (PwC), Медет Рахимбаев (TopHR), Яна Ким («Верный капитал»).

Встречу модерирует Давид Машури (First Heartland Bank).

В ходе дискуссии спикеры обсудят:

Механизмы и подходы, которые используются в казахстанских компаниях для развития талантов и способностей сотрудников и их эффективность. Влияние сложившейся в стране корпоративной культуры на развитие талантов. Главные проблемы, с которыми сталкиваются hr-менеджеры, занимающиеся развитием сотрудников.

Формат Expert Update предполагает живую дискуссию между спикерами, модератором и аудиторией в зале. У гостей будет возможность задать вопросы спикерам, собрать персональные взгляды на проблемы финансовой системы страны, обновить и расширить свое представление об обсуждаемых вопросах.

Встреча состоится во вторник, 26 июня, в Сaffe Del Teatro (ул. Жамбыла, 51а угол Байсеитовой), начало в 11:00.

Зарегистрироваться для участия во встрече можно по ссылке.