Развитие и поиск талантов обсудят эксперты на очередном Expert Update

Спикерами выступят Андрей Якунин (WePartners, Korn Ferry), Наталья Бекбатырова (PwC), Медет Рахимбаев (TopHR), Яна Ким («Верный капитал»).
Встречу модерирует Давид Машури (First Heartland Bank).
В ходе дискуссии спикеры обсудят:
- Механизмы и подходы, которые используются в казахстанских компаниях для развития талантов и способностей сотрудников и их эффективность.
- Влияние сложившейся в стране корпоративной культуры на развитие талантов.
- Главные проблемы, с которыми сталкиваются hr-менеджеры, занимающиеся развитием сотрудников.
Формат Expert Update предполагает живую дискуссию между спикерами, модератором и аудиторией в зале. У гостей будет возможность задать вопросы спикерам, собрать персональные взгляды на проблемы финансовой системы страны, обновить и расширить свое представление об обсуждаемых вопросах.
Встреча состоится во вторник, 26 июня, в Сaffe Del Teatro (ул. Жамбыла, 51а угол Байсеитовой), начало в 11:00.
Зарегистрироваться для участия во встрече можно по ссылке.
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