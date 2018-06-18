​Сошедший с рельсов поезд был исправен - Мининвестиций

Сошедший с рельсов поезд в Жамбылской области был исправен. С утра понедельника специальная комиссия проводит эксперименты и рассматривает все возможные варианты происшествия, сообщает Казинформ со ссылкой на министра по инвестициям и развитию Жениса Касымбека.

«Комиссия находится там. С утра проводился эксперимент, потому что разные версии обсуждаются в прессе. Сегодняшний эксперимент исключает возможность столкновения предварительно. Рассматриваются все возможные варианты. Сегодня закончились визуальные съёмки. Инструментальные съёмки ведутся», - рассказал Касымбек.

Он отметил, что правильность или неправильность действий машиниста определит специально созданная комиссия. По заверению министра, поезд был исправен. «Любое транспортное средство, железнодорожный пассажирский состав, естественно, проходит все межремонтные и другие мероприятия (капитальный, средний ремонт), эти требования жестко исполняются. Раз поезд был в рейсе, значит он был технически исправен», - добавил Женис Касымбек.

В воскресенье около 13:30 часов в Жамбылской области с рельсов сошли 8 вагонов пассажирского поезда «Байтерек», следовавшего из Астаны в Алматы. В результате происшествия погиб один человек, ещё 11 обратились за медицинской помощью. По первичным данным Мининвестиций, сход поезда произош ё л , когда машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение.