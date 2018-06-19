Чиновники предлагают сделать ее государственной, что расширит её бюджет
​Переутведрить программу «Нурлы Жер» предлагают в Мининвестиций
Фото Жанары Каримовой

Министерство по инвестициям и развитию предлагает переутвердить программу «Нурлы жер» и присвоить ей статус «государственной». Уже в следующем году это позволит расширить её бюджет на 10 млрд тенге и обеспечить социальным жильём ещё порядка тысячи граждан. С таким предложением выступил первый заместитель министра Роман Скляр.

«Начиная с 2019 года предлагается увеличить на 10 млрд тенге ежегодное финансирование строительства арендного жилья без выкупа. Это позволит обеспечить социальным жильем ежегодно еще порядка 1 тысячи граждан. Дополнительно для обеспечения растущих объемов строительства, предусматривается увеличить финансирование обустройства стройплощадок инженерными сетями на 20 млрд тенге», - отметил Скляр.

В изменениях предусмотрены нормы для государственных и негосударственных предприятий по поддержке своих работников. Такие организации, по его словам, смогут выдавать работникам жилищные ссуды, в том числе в качестве первоначального взноса. Это существенная помощь для решения жилищных проблем учителей, врачей и госслужащих.

«В рамках вносимых изменений, акиматам предоставляется право приобретения построенных объектов для активного участия частных застройщиков в программе. Предусматривается реализация кредитного жилья не только вкладчикам Жилстройсбербанка, но и вкладчикам Банков второго уровня. Эти условия дадут больший импульс развитию ипотечной программы «7-20-25» из-за доступных ценовых параметров, по которым строят акиматы», - добавил первый вице-министр.

Он отметил, что принятые нормы позволят обеспечить ежегодную динамику прироста объемов ввода жилья на 8% или более 8 тысяч жилищ в год и довести показатель обеспеченности жилья к 2030 году до 30 квадратных метров на человека.

В целом, по итогам пяти месяцев текущего года по республике согласно статистики по всем источникам финансирования введено в эксплуатацию 4,6 млн. кв. метров жилья, что на 2,7% больше аналогичного уровня 2017 года. Более 40,3 тыс. семей улучшили свои жилищные условия, из них около 2 тысяч семей за счет государственных средств. Инвестиции в данную отрасль увеличились на 29,9% по сравнению с таким же периодом прошлого года (285,8 млрд. тенге) и составили 391 млрд. тенге. В текущем году в рамках реализации программы «Нурлы жер» планируется обеспечить ввод не менее 12,1 млн кв метров жилья за счет бюджетных средств. На реализацию программы в республиканском бюджете на 2018 год предусмотрено 148,6 млрд тенге.

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