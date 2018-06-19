​Шымкент стал городом республиканского значения

«В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», подписываемый сегодня мной Указ закрепляет за Шымкентом статус города республиканского значения. Эта административная единица будет семнадцатым регионом нашей страны. Областным центром становится город Туркестан, который на протяжении веков был сердцем политической и духовной жизни Казахского ханства и всего тюркского мира», – сказал президент во время публичной церемонии подписания указа.

В июне 2018 года население Шымкента достигло миллиона человек. Шымкент стал третьим городом-миллионником в Казахстане. В 1982 году этого показателя достигла прежняя столица Казахстана – город Алматы (в настоящее время ее население превышает 1,82 млн. человек), в 2017 году – нынешняя столица страны Астана (в настоящее время ее население составляет 1,04 млн. человек). После того, как численность населения города достигла миллиона человек, акимат и маслихат Шымкента предложили перенести административный центр в Туркестан. 14 городов являются областными центрами: Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск и теперь Туркестан.

«Шымкент станет новым центром притяжения инвестиций, технологий и интеллектуальных ресурсов не только нашей страны, но и всего центрально-азиатского региона. Для этого есть все условия и необходимый потенциал. Этот шаг придаст устойчивый импульс сбалансированному социально-экономическому развитию города и последовательному повышению качества жизни жителей всего региона», – сказал президент в ходе церемонии подписания указа.

Согласно указа, Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую.

Президент поручил в месячный срок разработать дорожную карту по реализации указа.

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