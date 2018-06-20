Парламент одобрил поправки в закон о выборах

Депутаты мажилиса на пленарном заседании в среду, рассмотрев изменения внесенные сенатом в проект конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», согласились с ними.

Ранее министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев отмечал, что поправками предлагается распространить пропорциональную избирательную систему, которая используется в выборах депутатов мажилиса, на процедуру избрания депутатов маслихата всех уровней. Планировалось также ввести прямую выборность акимов сельского уровня, а также упразднить окружные избирательные комиссии.

При рассмотрении законопроекта в сенате в ходе обсуждения законопроекта возникла необходимость внесения изменений. «Так, вносимые поправки, в целях сохранения действующего порядка избрания от должности, предусматривают исключение норм, касающихся введения прямых выборов акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа», - отмечалось в заключении комитета сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Сенаторы также ранее вернули в мажилис поправки по вопросам выборов, объяснив это тем, что «в связи с исключением из проекта основного закона положений о прямых выборах акимов сельского уровня, возникла необходимость внесения изменений и дополнений».

«Представленные сенатом поправки направлены на сохранение действующего порядка избрания на должность акима города, районного значения, села, поселка, сельского округа. В соответствии и с п. 5 ст. 61 Конституции Казахстана комитет предлагает согласиться с изменениями, внесенными сенатом парламента», - сказала секретарь комитета мажилиса по законодательству судебно-правовой реформе Светлана Бычкова.

Депутаты мажилиса также согласились с имениями, которые внес сенат в сопутствующий законопроект.