Он возвращается в город после семи месяцев работы в партии "Нур Отан"
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Абдрахимов назначен акимом Шымкента
Фото телеканала Отырар

Указом президента акимом Шымкента назначен Габидулла Абдрахимов, сообщила Акорда.

Шымкент накануне указом президента обрел статус города республиканского значения.

43-летний Абдрахимов был акимом Шымкента с августа 2015 года до октября 2017 года. После этого работал секретарем партии "Нур Отан".

В разные годы Абдрахимов возглавлял агентство по делам госслужбы, канцелярию премьер-министра, был замруководителя администрации президента.

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