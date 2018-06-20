Абдрахимов назначен акимом Шымкента

Он возвращается в город после семи месяцев работы в партии "Нур Отан"
Указом президента акимом Шымкента назначен Габидулла Абдрахимов, сообщила Акорда.
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