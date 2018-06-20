Абдрахимов назначен акимом Шымкента

Шымкент накануне указом президента обрел статус города республиканского значения.

43-летний Абдрахимов был акимом Шымкента с августа 2015 года до октября 2017 года. После этого работал секретарем партии "Нур Отан".

В разные годы Абдрахимов возглавлял агентство по делам госслужбы, канцелярию премьер-министра, был замруководителя администрации президента.