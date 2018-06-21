Токаев не верит, что Назарбаев примет участие в президентских выборах в 2020 году

Спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что президент страны Нурсултан Назараев не примет участия в следующих президентских выборах в 2020 году.

"Президент был избран до 2020 года. Участвовать или нет в выборах еще раз - зависит от него ... Говоря откровенно, я не думаю, что президент Назарбаев будет участвовать в выборах в 2020 году", - сказал Токаев в эфире программы HardTalk на BBC, показанной вечером в среду.

"Он очень мудрый человек, абсолютно прагматичный и, я думаю, что в 2020 году у нас будут президентских выборы с другими кандидатами", - отметил Токаев.

"Это мое персональное мнение". Конечно, это зависит от президента Назарбаева", - добавил спикер сената.

Он ответил отрицательно на вопрос, будет ли он кандидатом на следующих выборах.

"Даже если президент Назарбаев не будет президентом страны, он будет оказывать огромное влияние на политику, как внешнюю, так и внутреннюю", - подчеркнул Токаев.

Нурсултан Назарбаев возглавил Казахстан в 1989 году, до обретения страной независимости. Впервые был избран президентом страны на выборах в 1991 году. После внесения поправок в Конституцию получил право переизбираться на президентский пост неограниченное число раз. Последние президентские выборы состоялись в Казахстане в 2015 году, Назарбаев получил на них свыше 97% голосов.