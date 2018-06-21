Стоимость проекта 11,7 миллиарда тенге
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Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Китаем о строительстве селезадерживающей плотины
Фото bazis.kz

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Депутаты сената парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили ратификацию межправительственного соглашения между республикой и Китаем о сотрудничестве в строительстве совместной селезадерживающей плотины «Чукурбулак (Алмалы)» на реке Хоргос.

В соответствии с условиями соглашения стороны осуществляют совместное строительство селезадерживающей плотины на реке Хоргос на расстоянии 5 километров выше по течению от казахстанско-китайского совместного объединенного гидроузла «Достык». Плотина будет являться собственностью Казахстана и Китая, владеющих равными долями.

Создание плотины включает строительство центральной железобетонной части, земляной части, контрольно-измерительной системы, временной перемычки и водоотводного канала для пропуска воды в строительный период, а также берегоукрепительных сооружений ниже плотины — по 200 метров с каждой стороны.

Законопроект направляется на подпись президенту Казахстана.

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