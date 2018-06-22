Глава МИД видит в интервью Токаева телеканалу ВВС показатель открытости Казахстана

«Это очень сложное интервью, судя по остроте заданных вопросов. Быть может, самое сложное из когда-либо данных столь высоким официальным лицом в Казахстане. Оно демонстрирует новый этап в казахстанской демократии, которая требует готовности отвечать на самые сложные вопросы», - говорится в комментарии главы МИДа, распространенном в пятницу пресс-службой ведомства.

«МИД оказал полное содействие в поездке съемочной группы «Hard Talk» по Казахстану. Журналист Стивен Сакур смог взять интервью у всех лиц, у кого пожелал. Благо, что нашей стране нечего скрывать. Это и было отражено в интервью как представителей власти, так и ее критиков. Все это свидетельствует о том, что Казахстан – зрелое государство, здесь есть политическая культура, плюрализм мнений, свобода слова», - заявил Абдрахманов.

В своем комментарии он отметил, что Токаев в интервью «выступил очень профессионально и грамотно», а само интервью «исключительно важно с точки зрения продвижения международных позиций Казахстана и разъяснения нашей внутренней политики».

Интервью Токаева телеканалу ВВС было показано в среду вечером. В рамках интервью Токаев высказал мнение, что Нурсултан Назарбаев не будет участвовать в следующих президентских выборах в 2020 году. Накануне спикер сената разъяснял свою позицию казахстанским журналистам.