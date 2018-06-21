Последнее слово в политических вопросах в Казахстане будет всегда за Назарбаевым – Токаев

Последнее слово в политических вопросах в Казахстане будет всегда за действующим президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, это не будет зависеть от его решения принимать или не принимать участие в следующих выборах, считает председатель сената Касым-Жомарт Токаев.

«Фокус внимания был смещен в данном интервью, потому что обсуждались многие вопросы. Это был один из вопросов. Смысл моих ответов состоял в том, что мы имеем Елбасы, его статус подтвержден нашими законами. Будь это закон о первом президенте, о лидере нации, недавно мы приняли закон о Совете безопасности. Поэтому независимо от того, примет ли участие президент в следующих выборах, не примет участие, последнее слово по вопросам внутренней и внешней политики будет принадлежать ему», - сказал Токаев журналистам, комментируя свои слова, сказанные в эфире программы HardTalk на BBC о том, что президент страны Нурсултан Назарбаев не примет участия в следующих президентских выборах в 2020 году.

По его словам, Назарбаев пользуется огромным авторитетом на международной арене. «Уже не говоря о том, что его поддерживает практически все население нашей страны. Здесь нет необходимости, мне кажется, драматизировать то, что было сказано во время интервью. Я, прежде всего сказал, что Елбасы, Нурсултан Абишевич Назарбаев, сам примет решение, он мудрый человек, абсолютно рациональный, разумный, великий лидер, что было вырезано из интервью. Мы должны иметь в виду все варианты», - добавил Токаев.