Facebook вводит платный контент

В Facebook и раньше существовали закрытые группы, администраторы которых брали платежи за доступ, используя сторонние каналы. Компания решила интегрировать эти группы в свою систему. Теперь администраторы групп смогут взимать плату за доступ через мобильные приложения соцсети на iOS и Android, передают Ведомости со ссылкой на блог компании.

Стоимость подписки будет варьироваться от $4,99 до $29,99 в месяц.

Участие в тесте примут несколько популярных групп. Одной из них станет группа Organize My Home («Наведи порядок в моем доме»). Ее администратор, Сара Мюллер, также ведет большую открытую группу Declutter My Home («Разгреби мой дом»). Участникам платной группы будут доступны специальные списки задач, видеоролики и личные консультации по подписке за $14,99 долларов в месяц, пишет в своем блоге Facebook.

По такому же принципу будут работать все тестируемые платные группы. Пользователь становится участником открытой бесплатной группы, где администратор размещает платные опции с примерами контента и указанием цены. Если пользователь вступает в платную группу, то сразу же списывается ежемесячный платеж. Отменить подписку также можно будет только помесячно.

Доход Facebook раньше формировался только за счет рекламы. Если подписка станет массовым явлением, то Facebook станет взимать комиссию с администраторов платных групп. При этом комиссию за покупки внутри приложений взимают сами магазины приложений. Комиссия Apple составит 30% стоимости подписки за первый год и 15% в год в дальнейшем.

По словам Алекса Дива, директора Facebook по продуктам для групп, это тестирование покажет, смогут ли администраторы групп создавать платный контент, который станет достаточно ценным и полезным для пользователей. «У них есть идеи на этот счет. Посмотрим, что из этого получится», – говорит он.

До Facebook платную подписку на часть контента ввел видеосервис YouTube, управляемый Google, предоставив отдельным каналам возможность брать деньги с пользователей. Google так же получает часть своих доходов за счет платной подписки к приложению Google Music. Российская соцсеть «В контакте» заявила, что уже 1,5 млн ее пользователей платят 149 рублей в месяц за доступ к музыке. Платный контент, в том числе по подписке, предоставляет и Amazon. Tencent Holding также вводил платную подписку для ограниченного числа каналов WeChat – самого популярного китайского мессенджера.