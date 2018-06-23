МВД займется поиском распространителей заданий ЕНТ в интернете

Соответствующее заявление уже подано в правоохранительные органы
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Правоохранительные органы начали разбирательство по факту распространения тестовых заданий ЕНТ в социальных сетях, сообщил в субботу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций директор РГКП «Национальный центр тестирования» министерства образования и науки Рамазан Алимкулов. Он также отметил, что пока неизвестно, являются ли эти фотографии реальными тестами-2018.
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые