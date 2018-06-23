МВД займется поиском распространителей заданий ЕНТ в интернете

Правоохранительные органы начали разбирательство по факту распространения тестовых заданий ЕНТ в социальных сетях, сообщил в субботу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций директор РГКП «Национальный центр тестирования» министерства образования и науки Рамазан Алимкулов. Он также отметил, что пока неизвестно, являются ли эти фотографии реальными тестами-2018.

«В СМИ были опубликованы фотографии тестовых заданий, которые гуляют в соцсетях. Они, якобы, использовались на ЕНТ-2018. Национальным центром тестирования буквально вчера направлено письмо в МВД, по разбирательству касательно содержания тестовых заданий, и их незаконного распространения в социальных сетях», - сообщил Алимкулов.

Он подчеркнул, что в Минобразования будут ждать официального ответа по результатам проверки.