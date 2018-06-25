​В Минтруда и соцзащиты рассказали, как будет рассчитываться стаж участия в пенсионной системе

В министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет рассчитываться стаж участия в пенсионной системе. В июле этого года будет произведён единовременный автоматический перерасчёт базовой пенсии, в результате чего выплаты по возрасту будут повышены на 8% с учётом прогнозируемой 6% инфляции, сообщает пресс-служба премьер-министра.

В стаже участия в пенсионной системе будет учитываться трудовой стаж до 1 января 1998 года, который принят для назначения базовой пенсии. В него входит время в высших учебных заведениях, прохождения воинской службы, предпринимательская деятельность и др.

Во-вторых, в нём будут учитываться периоды, за которые осуществлялись обязательные пенсионные взносы. Кроме того, в него будут засчитаны такие периоды, как уход за малолетними детьми до 3 лет (в общей сложности 12 лет) и инвалидами с детства до 16 лет, периоды проживания супругов сотрудников силовых структур в местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства, периоды проживания за границей супругов дипломатических служб Казахстана, международных организаций.

Помимо этого учитывается время ухода за инвалидом I группы, одиноким инвалидом II группы и пенсионером по возрасту, нуждающимися в посторонней помощи, а также за престарелым, достигшим 80-летнего возраста и другие факторы.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, ожидается, что средний размер базовой пенсии составит порядка 25 456 тенге. При этом 44% или 947 тыс. пенсионеров будут получать базовую пенсию в максимальном размере, и еще 956 тыс. человек (44,5%) будут получать от 20 930 до 28 284 тенге (от 74% до 100% от прожиточного минимума).

Вице-министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова проинформировала, что для граждан, которые будут обращаться по вопросу пересчитанной базовой пенсии, предусмотрена отдельная форма справки, содержащая подробные сведения о стаже участия в пенсионной системе, учтенного при расчете базовой пенсии.

«Пенсионерам никуда не надо ходить, мы располагаем всеми данными для осуществления перерасчета базовой пенсии. Перерасчет будет произведен без предоставления дополнительных документов, так как сведения о трудовом стаже имеются в пенсионных делах, а период, за который осуществлялись обязательные пенсионные взносы, имеется в базе данных о перечислении обязательных пенсионных взносов», — подчеркнула Жакупова.

За получением консультации граждане могут обратиться в Единый контакт-центр 1414 или непосредственно в отделения Госкорпорации «Правительство для граждан» по месту постоянного проживания.

«Там же они смогут получить справку, которая содержит подробные сведения о стаже участия в пенсионной системе, учтенного при расчете базовой пенсии. Кроме того, информацию можно получить посредством веб-портала «электронного правительства» при наличии электронно-цифровой подписи», — резюмировала Жакупова.