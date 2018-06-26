Мир за ночь. 25-26 июня 2018 года

В Армении задержан телохранитель экс-президента страны Сержа Саргсяна; BMW может закрыть свои заводы в Великобритании из-за Brexit, а британский автоконцерн Jaguar Land Rover увеличил инвестиции в разработку электромобилей на 25%; дочерняя компания Alibaba Group – Ant Financial – запустила сервис денежных переводов с использованием технологии блокчейн; ФИФА оштрафовала швейцарских футболистов за политические жесты во время игры на Чемпионате мира; две израильские ракеты упали неподалеку от аэропорта Дамаска.

В Ереване специальная следственная служба Армении задержала телохранителя бывшего президента страны Сержа Саргсяна – Вачагана Казаряна, пишет «Коммерсант». «Решением следователя 25 июня был задержан Вачаган Казарян, занимавший до 17 мая 2018 года пост первого замначальника службы госохраны Службы национальной безопасности Армении», – приводит издание сообщение ведомства. Казарян подозревается в незаконном обогащении и предоставлении ложных сведений в декларациях или сокрытии подлежащих декларированию данных. При выходе из здания ЗАО «Юнибанк» в портфеле телохранителя экс-главы государства нашли $123 тыс. и 436 млн драмов ($904 тыс.), снятых с его депозитного счета. В сопровождающем Вачагана Казаряна автомобиле Lexus обнаружились еще $50 тыс. Ранее был задержан, а затем отпущен брат Сержа Саргсяна – Александр. Его арестовали по подозрению в незаконном хранении оружия. Другие детали задержания не разглашались.

Немецкий автомобильный концерн BMW может закрыть свои заводы в Великобритании. Это решение может быть принято, если выход Великобритании из Европейского союза затруднит поставки деталей для производства автомобилей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times. «Мы всегда говорили, что можем сделать все возможное и подготовить все, но если в конце концов цепочка поставок будет останавливаться на границе, то тогда мы не сможем производить наши продукты в Великобритании», – рассказал менеджер по таможенному оформлению концерна Штефан Фрайсмут. BMW владеет заводами на территории Великобритании, где производятся автомобили Mini и Rolls-Royse, а также цехом металлической штамповки, где в общей сложности работают более 7 тысяч человек. За последние 18 лет компания инвестировала в них порядка £2 млрд.

Приостановить работу своих заводов в Великобритании может и компания Airbus. Представители авиаконцерна заявили, что для продолжения работы правительство Великобритании должно подписать ряд соглашений с Евросоюзом, касающихся товарооборота и системы таможенного контроля. Согласно закону, Великобритания официально выйдет из Европейского союза 29 марта 2019 года. После этого начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года.

Крупнейший в Великобритании автоконцерн Jaguar Land Rover, принадлежащий индийской Tata Motors Ltd., увеличил на 25% инвестиции в разработку электрических версий трех выпускаемых моделей, пишут «Ведомости». В ближайшие три года на разработку электрокаров концерн потратит около 13,5 млрд фунтов стерлингов ($18 млрд), что на 26% превышает аналогичные расходы за последние три года (до марта 2018 года).

Из-за роста настороженности европейских клиентов к покупке дизельных автомобилей продажи и доходы компании оказались значительно ниже прогнозов. Как отмечает Bloomberg, Jaguar Land Rover решила увеличить расходы на создание электрических версий, чтобы уже к 2025 году иметь возможность выпускать в продажу различные версии моделей – использующих традиционное топливо, работающих на электричестве или же комбинированные модели. Все шесть производственных платформ в Великобритании будут переоборудованы для производства автомобилей с новыми типами двигателей. Ранее автопроизводитель заявлял, что каждый автомобиль, который будет идти на продажу с 2020 года, будет иметь электрифицированный элемент. Речь может идти о гибридных автомобилях.

Дочерняя компания Alibaba Group – Ant Financial – запустила сервис денежных переводов с использованием технологии блокчейн, пишут «Ведомости». Сервис будет доступен жителям Гонконга и Филиппин. Все денежные переводы будут проходить через один из крупнейших банков Гонконга – Standard Chartered. «Традиционные финансовые учреждения обслуживают 20% людей и при этом получают 80% прибыли. Новые финансовые учреждения должны обслуживать 80% людей и получать 20% прибыли. Технология блокчейн может изменить наш мир в большей степени, чем думают люди», – сказал основатель Alibaba Джек Ма. По его словам, финансовые институты слишком дорого берут за трансграничные переводы. Ant Financial в будущем может создать сервис денежных переводов на основе блокчейна за пределами Гонконга и Филиппин. Ма отметил, что многие филиппинские рабочие регулярно отправляют из Гонконга деньги домой. В то же время он отметил нестабильность криптовалют. По его словам, биткоин является потенциальным пузырем.

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала швейцарских футболистов за политические жесты во время игры на Чемпионате мира, который проходит в эти дни в России, пишет «Интерфакс». «Швейцарские игроки Гранит Джака, Джердан Шакири и Штефан Лихтштайнер оштрафованы на 10 000 швейцарских франков, 10 000 швейцарских франков и 5 000 швейцарских франков соответственно, а также получили предупреждения», – говорится в сообщении пресс-службы FIFA в понедельник. Во время матча Швейцарии против Сербии в групповом этапе игроки сборной Швейцарии, этнические албанцы из Косово – Джака и Шакири – после забитых голов в ворота Сербии «скрещивали руки», что напоминало двуглавого орла с герба Косово, чью независимость не признает Сербия.

Болельщики сборной Сербии после этих жестов освистали игроков, бросали предметы на поле, а также растягивали баннеры с дискриминационными надписями. За это FIFA также оштрафовала Федерацию футбола Сербии – на 54 тыс швейцарских франков (1 франк приблизительно равен $1). Президент Федерации футбола Сербии Славиш Кокез и главный тренер команды Младена Крстаич по итогам этого же матча оштрафованы на 5 тыс швейцарских франков, им вынесено предупреждение. Как сообщалось, после матча Крстаич заявил в адрес рефери матча Феликса Бриха, не назначившего пенальти, хотя швейцарские защитники придерживали сербского нападающего в штрафной: «Я бы отправил его в Гаагу, чтобы против него завели дело, так же, как заводят дела против нас».

Две израильские ракеты упали неподалеку от аэропорта Дамаска, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA. Источник в силах безопасности Сирии сообщил, что одновременно с ракетным обстрелом района вблизи аэропорта Дамаска силы ПВО Сирии перехватили неизвестный объект в небе над городом Эль-Кунейтра​​​. Собеседник агентства добавил, что боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» выпустили несколько ракет по позициям сирийской армии в этом районе в то же самое время.