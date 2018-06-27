Казахстан может достичь 5,5% роста экономики в ближайшие 4 года – МВФ

В ближайшие 4 года Казахстан может выйти на уровень роста ВВП в 5,5%. Однако для этого правительству и Национальному банку необходимо решительно проводить структурные реформы, заявил на пресс-конференции глава миссии Международного валютного фонда в Казахстане Марк Хортон.

«Экономика находилась на переходном этапе, от периода 2-3 лет, когда проводились массовые мероприятия по государственному стимулированию. Сейчас экономика опять находит возможности роста. Мы видим, что есть подвижки к тому, чтобы государство, Национальный банк уже отходили от финансирования экономики, чтобы на первый план выходил частный сектор», - сказал Хортон.

По его мнению, чтобы экономика Казахстана «выздоровела окончательно», ей потребуются дополнительные год-два. Но при условии, что все структурные реформы и инициативы будут «решительно реализованы».

«Уровень роста, который в настоящее время имеет место быть, он является достаточно адекватным, рост 4-4,5% - это неплохо. Наверное, Казахстану будет сложнее достичь уровня темпов экономического развития периода 2000-2007 годов, когда темпы экономического роста были 7,5% и более. То время было уникальным, очень много было нефтяных ресурсов, инвестиции шли в Астану, очень много было госинвестиций. Поэтому роста 4-4,5% хорошо, но темпы роста в 5% были бы еще лучше», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос сколько Казахстану потребуется времени, чтобы достичь уровня роста экономики в 5-5,5%, он отметил: «Мы видим, 2-3-4 года, в этом диапазоне. <...> Но опять же, это будет зависеть от решительной инфраструктурной реформы, все будет зависеть от банковского сектора, на сколько успешно они смогут развивать новые бизнес-модели и на сколько успешно они смогут кредитовать реальную экономику и предприятия малого и среднего бизнеса. Очень много зависит и от инициативы «Один пояс – один путь». Без этих условий, темпы роста останутся на уровне 4-4,5%».