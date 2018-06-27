Стоимость проезда в автобусах Астаны может подняться до 200 тенге

Председатель правления «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов рассказал, что компания рассматривает возможность поэтапного увеличения стоимости проезда в автобусах Астаны. Она может увеличиться до 200 тенге для пассажиров, оплачивающих наличными, и до 120 тенге для тех, кто использует транспортную карту, сообщает агентство Sputnik Казахстан .

«После внедрения дифференцированного тарифа мы определимся по аналитике и поймем, насколько реальны рабочие тарифы. Сколько акимат сможет привлечь субсидий, чтобы не повышать тариф», — уточнил глава транспортной компании.

Он также отметил, что предположительно через три-четыре месяца вопрос будет вынесен на общественные слушания.

Ранее сообщалось, что до конца июля 2018 года должны быть введены дифференцированные тарифы на проезд в общественном транспорте Астаны. Его стоимость должна составить 90 тенге при оплате картой и 180 при наличном расчёте. Вместе с этим должна быть упразднена должность кондуктора.