К 2019 году она может увеличиться до 200 тенге при оплате наличными, и до 120 при оплате транспортной картой
Стоимость проезда в автобусах Астаны может подняться до 200 тенге
Фото Жанары Каримовой

Председатель правления «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов рассказал, что компания рассматривает возможность поэтапного увеличения стоимости проезда в автобусах Астаны. Она может увеличиться до 200 тенге для пассажиров, оплачивающих наличными, и до 120 тенге для тех, кто использует транспортную карту, сообщает агентство Sputnik Казахстан.

«После внедрения дифференцированного тарифа мы определимся по аналитике и поймем, насколько реальны рабочие тарифы. Сколько акимат сможет привлечь субсидий, чтобы не повышать тариф», — уточнил глава транспортной компании.

Он также отметил, что предположительно через три-четыре месяца вопрос будет вынесен на общественные слушания.

Ранее сообщалось, что до конца июля 2018 года должны быть введены дифференцированные тарифы на проезд в общественном транспорте Астаны. Его стоимость должна составить 90 тенге при оплате картой и 180 при наличном расчёте. Вместе с этим должна быть упразднена должность кондуктора.

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