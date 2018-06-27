Стоимость проезда в автобусах Астаны может подняться до 200 тенге

К 2019 году она может увеличиться до 200 тенге при оплате наличными, и до 120 при оплате транспортной картой
Председатель правления «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов рассказал, что компания рассматривает возможность поэтапного увеличения стоимости проезда в автобусах Астаны. Она может увеличиться до 200 тенге для пассажиров, оплачивающих наличными, и до 120 тенге для тех, кто использует транспортную карту, сообщает агентство Sputnik Казахстан.
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