В Алматы ограничат движение по участку улицы Тимирязева

«В связи с производством работ по реконструкции улицы Тимирязева по линии BRT, движение автотранспорта от улицы Байтурсынова до улицы Маркова будет затруднено с 28 июня 2018 года по 15 июля 2018 года», - говорится в сообщении акимата.
В середине июня акимат также перекрыл участок улицы Тимирязева от улицы Байтурсынова до улицы Желтоксан. Движение на нём будет ограничено до 20 июля из-за реконструкции BRT.
Маршрут первой фазы BRT общей протяжённостью 8,7 км будет пролегать от улицы Мустафина – Сулейменова – Жандосова – Тимирязева до улицы Желтоксан. В начале июня руководитель управления пассажирского транспорта Алматы Талгат Хосчанов заявлял, что благодаря реконструкции первого участка протяжённостью 2,7 км из 9 запланированных уже наблюдается повышение пассажиропотока в общественном транспорте на 20%, а время в пути сократилось на 30%.
Акимат также продолжает вести разработку проектно-сметной документации по строительству второй фазы маршрута общей протяженностью 13,2 км по Желтоксан – Толе би – ВОАД – Кульжинский тракт. В дальнейшем для обслуживания линии BRT планируется запустить автобусы большой вместимости с интеграцией в систему, предоставляющей приоритет пассажирскому транспорту на регулируемых перекрёстках.
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