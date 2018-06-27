C 28 июня по 15 июля на нём будут вестись дорожные работы
В Алматы ограничат движение по участку улицы Тимирязева
Фото Жанары Каримовой

В Алматы ограничат движение по участку улицы Тимирязева от улицы Байтурсынова до улицы Маркова. С 28 июня по 15 июля нём будут вестись дорожные работы, сообщает пресс-служба акимата города.

«В связи с производством работ по реконструкции улицы Тимирязева по линии BRT, движение автотранспорта от улицы Байтурсынова до улицы Маркова будет затруднено с 28 июня 2018 года по 15 июля 2018 года», - говорится в сообщении акимата.​

В середине июня акимат также перекрыл участок улицы Тимирязева от улицы Байтурсынова до улицы Желтоксан. Движение на нём будет ограничено до 20 июля из-за реконструкции BRT.

Маршрут первой фазы BRT общей протяжённостью 8,7 км будет пролегать от улицы Мустафина – Сулейменова – Жандосова – Тимирязева до улицы Желтоксан. В начале июня руководитель управления пассажирского транспорта Алматы Талгат Хосчанов заявлял, что благодаря реконструкции первого участка протяжённостью 2,7 км из 9 запланированных уже наблюдается повышение пассажиропотока в общественном транспорте на 20%, а время в пути сократилось на 30%.

Акимат также продолжает вести разработку проектно-сметной документации по строительству второй фазы маршрута общей протяженностью 13,2 км по Желтоксан – Толе би – ВОАД – Кульжинский тракт. В дальнейшем для обслуживания линии BRT планируется запустить автобусы большой вместимости с интеграцией в систему, предоставляющей приоритет пассажирскому транспорту на регулируемых перекрёстках.

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