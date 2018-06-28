В Алматы очередной земельный участок вернется в собственность государства

Акимат Алматы и один из банков второго уровня договорились о передаче в государственную собственность земельного участка площадью 2,7 гектар в квадрате улиц Розыбакиева-Штрауса-Ескараева-Радостовца. Там планируют создать музей сакской культуры под открытым небом, сообщает пресс-служба акимата.

«На указанной территории планируется создать новый культурный центр. Музей под открытым небом познакомит посетителей с богатой историей ранних кочевников, населявших земли Казахстана и станет новой туристической достопримечательностью города»,- говорится в сообщении акимата.

Планируется восстановление полуразрушенного кургана, датируемого V веком до нашей эры, включая каменные ограды и кольца на его поверхности. Внутри архитектурного памятника будут организованы помещения с сохранившимися артефактами, аудиовизуальным залом с возможностью демонстрации голографического кино по истории и культуре древних кочевников.

Ранее в акимате Алматы прошло совещание по реализации программы «Рухани жаңғыру», в ходе которого было предложено строительство музея под открытым небом на месте найденного памятника сакской культуры, который находится в районе торгового центра MEGA Alma-Ata по улице Розыбакиева.

«Я думаю, что те, кто владеет этой землей, должны знать и любить нашу историю. Мы иногда видим, как чудовищно стирается наша история, и самое главное, это всё несёт непоправимый духовный, культурный и экономический урон. Конечно, легко закатать под асфальт и что-то поставить, но если они передадут городу, то будет больше пользы», – заявил тогда Бауыржан Байбек.

Накануне компания «TURKUAZ GROUP OF COMPANIES» добровольно отказалась в пользу государства от участка под строительство жилого комплекса в парке «Южный».

Также ранее постановлением акимата был расторгнут договор с КЦДС «Атакент» на право временной аренды земельного участка площадью 23 гектара. После управляющей компанией были приняты обязательства по возврату на безвозмездной основе еще восьми гектаров земельных участков, находящихся в частной собственности.

«На этой же неделе в Алматы начали благоустройство рощи Баума, переданной в коммунальную собственность города. В ходе проведенного мониторинга были выявлены факты самозахвата земель площадью 2,5 гектара. Глава мегаполиса поручил в соответствии с законодательством вернуть захваченные земли рощи и провести их озеленение», - сообщает акимат.

Кроме того, акимат Алматы включил городской ипподром и автовокзал «Сайран» в предварительный список объектов историко-культурного наследия. С этого момента запрещается изменение облика здания, его перепланировка, изменение несущих конструкций, пристройки, изменение целевого назначения и нарушение охранной зоны. Любые мероприятия, связанные с ремонтом и реконструкцией здания, производятся с согласования уполномоченного органа.