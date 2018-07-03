​Дожди сменятся жарой на севере и юге Казахстана

Антициклон, вызвавший жару на западе Казахстана, начнет смещаться на восток страны. Жаркая сухая погода установится 3-5 июня в северных, центральных и южных областях. На востоке и юго-востоке Казахстана сохранятся дожди и грозы, сообщает Казгидромет.

Днем в северном регионе страны температура повысится до +30…+35°С, на юге и в центральных областях – до +37…+41°С.

По данным Казгидромета, антициклон, с которым связана аномально жаркая погода в западных областях Казахстана, в предстоящие трое суток начнёт перемещаться на восток и разрушаться под влиянием циклона, смещающегося с Европейской части России. 4-5 июля здесь ожидаются ослабление жары с кратковременными дождями, грозами и порывистым ветром.

«По мере продвижения антициклона на восток жаркая и сухая погода ожидается в северных, центральных и южных областях республики. Дневная температура в этих районах повысится до плюс 30…35°С, на юге и в центре до 37…41°С, что выше обычной на 4…7°С. В восточных и юго-восточных под влиянием высотной барической ложбины и связанных с ней атмосферных фронтов ещё сохраняться дожди с грозами, в горных и предгорных районах возможен сильный дождь», – сообщается на сайте метеослужбы.