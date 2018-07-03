На западе страны, напротив, ожидаются осадки
​Дожди сменятся жарой на севере и юге Казахстана
Фото Жанары Каримовой

Антициклон, вызвавший жару на западе Казахстана, начнет смещаться на восток страны. Жаркая сухая погода установится 3-5 июня в северных, центральных и южных областях. На востоке и юго-востоке Казахстана сохранятся дожди и грозы, сообщает Казгидромет.

Днем в северном регионе страны температура повысится до +30…+35°С, на юге и в центральных областях – до +37…+41°С.

По данным Казгидромета, антициклон, с которым связана аномально жаркая погода в западных областях Казахстана, в предстоящие трое суток начнёт перемещаться на восток и разрушаться под влиянием циклона, смещающегося с Европейской части России. 4-5 июля здесь ожидаются ослабление жары с кратковременными дождями, грозами и порывистым ветром.

«По мере продвижения антициклона на восток жаркая и сухая погода ожидается в северных, центральных и южных областях республики. Дневная температура в этих районах повысится до плюс 30…35°С, на юге и в центре до 37…41°С, что выше обычной на 4…7°С. В восточных и юго-восточных под влиянием высотной барической ложбины и связанных с ней атмосферных фронтов ещё сохраняться дожди с грозами, в горных и предгорных районах возможен сильный дождь», – сообщается на сайте метеослужбы.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Досудебное расследование начато в отношении Гульжан Ергалиевой – МВД
Новости
Через 2-3 года Казахстан перестанет отправлять детей за границу на трансплантацию костного мозга – Биртанов
Новости
В ДВД рассказали подробности ДТП, в котором погиб внук Олжаса Сулейменова
Новости
​Президент реорганизовал министерство по делам религий и гражданского общества
Новости
В Казахстане официально упразднили адвокатский ордер
Новости
В Актюбинской области закроют сразу 10 школ