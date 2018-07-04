МФЦА может стать региональным хабом исламского финансирования – Сагинтаев

Международный финансовый центр «Астана» будет предоставлять услуги самых перспективных направлений и развивать мировые финансы, а в перспективе он должен стать региональным хабом исламского финансирования, заявил в ходе пленарной сессии форума «Astana Finance Day» премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.

«МФЦА создается как финансовый хаб нового поколения. Он будет выполнять не только классические функции мировых финансовых центров, но также предоставлять услуги в самых перспективных направлениях развития мировых финансов. Мы рассматриваем МФЦА как fintech-плацдарм для создания и развития решений в области финансовых технологий. Такая работа уже начата в партнёрстве с Masterсard и Visa, компаниями Microsoft и Tai Cloud Corp», - заявил Сагинтаев.

Он также сообщил, что финцентр стал участником международного консорциума R3, включающего более 60 крупнейших финансовых институтов, а также Глобальной федерации fintech-хабов.

«Международный финансовый центр Астана может стать эффективной площадкой для внедрения инструментов, механизмов и стандартов "зеленого" финансирования. Здесь в сфере cleantech уже созданы и действуют Центр компетенций зеленых финансов, а также Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН», - подчеркнул он.

Еще одной особенностью финансовых услуг МФЦА является содействие развитию рынка исламского финансирования.

«Уже сейчас на базе МФЦА совместно с Азиатским Банком Развития и Исламским Банком Развития создана необходимая правовая и регуляторная среда. До конца этого года будет произведена эмиссия государственных исламских ценных бумаг - сукук. В перспективе мы видим МФЦА региональным хабом исламского финансирования», - проинформировал премьер-министр.