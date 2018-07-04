На 1,2 млн тенге суд оштрафовал медуниверситет Астаны

АО «Медицинский университет «Астана» оштрафован на 1,2 млн тенге за воспрепятствование работе госинспекторов. В результате проверки также выявлено, что университет ненадлежащим образом исполнил предписание об устранении нарушений, сообщает Казинформ .

«АО «Медицинский университет Астана» привлечь к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 462 Кодекса Казахстана об административных правонарушениях (Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований) и подвергнуть административному взысканию в виде административного штрафа в размере 500 месячных расчетных показателей в сумме 1 202 500 тенге в доход государства без приостановления деятельности», - говорится в постановлении Специализированного межрайонного суда Астаны.

Кроме того, в результате проверки выявлено, что университет ненадлежащим образом исполнил предписание об устранении нарушений требований законодательства в области образования.

«Имеются нарушения требований типовых правил приема на обучение в организации образования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 109. Тем самым совершено административное правонарушение, предусмотренное ст.409 ч.7 КоАП, то есть действия (бездействие), совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания», - отмечено в постановлении суда.

В судебном заседании представители уполномоченного органа в полном объеме поддержали доводы, изложенные в протоколе об административном правонарушении, и дополнили, что сейчас в отношении АО «Медицинский университет Астана» претензий не имеют, так как предписание исполнено в полном объёме.

Ранее стало известно, что больше сотни студентов медицинского университета Астаны отчислены за использование поддельных сертификатов по английскому языку при поступлении на программы послевузовского образования. Отчисленные студенты должны будут возместить государству средства, потраченные на их обучение и выплату стипендий. При этом сами студенты заявили, что стали жертвой мошенницы.