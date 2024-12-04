Мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров считает, что за отстрел собак сотрудников отлова нужно жестко наказывать

В конце ноября в селе Сарытогай Атырауской области погиб домашний пес по кличке Пшон, который стал известен своей помощью строить дамбу во время паводков. Он погиб от дротика службы отлова. Прокуратура и полиция начали проверку. Депутат мажилиса Айдарбек Ходжаназаров, заявил, что нужно тщательно расследовать этот случай и привлечь виновных к ответственности, чтобы «это было уроком для всех остальных».

«Я не раз высказывался, что я против отстрела домашних животных, и не только домашних животных, и бродячих собак тоже. Я всегда выступал за то, чтобы создавались питомники, приюты, куда сдаются собаки. У меня самого есть приют. И с коллегами-депутатами мы не раз дебатировали на эту тему, но всех убедить я не могу. Это моя позиция, и я на ней настаиваю», - сказал Ходжаназаров в кулуарах мажилиса.

Он также заявил, что отстрел собак является незаконным, поэтому случай с Пшоном «необходимо отдельно расследовать».

«Это не то, о чем говорят депутаты, это не то, что предусмотрено в законе. Это правонарушение, за которое надо наказать непосредственно человека, который совершил это действие», - считает он.

Однако Ходжаназаров добавил, что не может дать конкретный ответ, какое наказание за гибель домашнего животного соразмерно произошедшему, но подчеркнул: «Дайте мне волю, я бы очень жестко наказал, чтобы это было большим уроком для всех остальных».

Мажилисмен также выступает против эвтаназии безнадзорных животных, за которую сейчас выступают депутаты, обсуждая поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», считая это «более гуманным».

«Я против эвтаназии. Я считаю, что вопрос здесь не в бродячих собаках. Мое личное мнение, что проблема в безответственном обращении с животными, когда человек заводит себе животное и в дальнейшем не несет никакой ответственности», - заявил депутат.

Он подчеркнул, что люди выбрасывают щенков либо на дачах в летний сезон заводят собаку, а осенью оставляют, «и так каждый год», поэтому растет количество бездомных собак.

«Если мы не возьмем под контроль ответственность за владением, лицензирование, получение рекомендаций перед тем, как владеть, в дальнейшем чипирование, мы никогда не решим эту проблему с бродячими собаками. Нам важно прекратить источник возникновения такого большого количества бродячих собак. Это не собаки, это люди», - заключил он.

В то же время сторонник эвтаназии Едил Жанбыршин уверен, что если бы хозяева Пшона его чипировали, то «такой ситуации не было бы». Он также заявил, что более 50% напавших на людей собак – именно бродячие, а не домашние. Но при этом депутат тоже признал, что в законе нет норм по отстрелу животных, есть только норма по усыплению в случае агрессивного поведения.

«Это нарушение закона. Есть наказание. Это же чье-то имущество», - высказался он о гибели собаки в Атырауской области.

Ранее хозяйка погибшего пса Замзагуль Жанабаева рассказала изданию «Ак жайык», что трагедия произошла днем 28 ноября. По ее словам, Пшон выбежал за пределы двора, а когда вернулся, то был ранен.

«Мы вытащили из его тела шприц и попытались помочь, но яд уже распространился. Нам оставалось только наблюдать его агонию и успокаивать в последние минуты его жизни», - сказала Жанабаева.

Напомним, что депутаты предлагают применять эвтаназию спустя 15 дней после отлова, если за животными не пришли хозяева. Власти не скрывают, что не хотят тратить деньги на содержание животных в отлове. Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев прямо заявил, что «бюджет нерезиновый», поэтому вместо того, чтобы создать «нормальные» условия содержания животных в отловах, лучше применять эвтаназию. А депутат мажилиса Анас Баккожаев считает, что «миллионы жизней собак не стоят жизни одного человека».

По утвержденным правилам отлов проводится гуманными способами, исключающими нанесение травм и увечий животному. При этом отлов осуществляется с применением силков с изолированием, сетей, сачков, петлей с гелевой изоляцией, рогатин, а также с применением препаратов для обездвиживания животных, не запрещенных законодательством.

Статья 316 Уголовного кодекса (жестокое обращение с животным) в случае гибели животного предусматривает штраф в размере до 200 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.