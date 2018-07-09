Уголовное дело по факту возгорания автобуса в Актюбинской области направлено в суд

Прокуратура Актюбинской области направила в суд дело о возгорании автобуса в Иргизском районе. В январе 2018 года инцидент повлек гибель 52 граждан Узбекистана. Обвиняемыми признаны три водителя автобуса и два работника ТОО «Азия транзит сервис» - учредитель и механик, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Действия учредителя компании квалифицированы как ненадлежащее исполнение обязанностей в коммерческих организациях (статья 257 Уголовного кодекса), выпуск в эксплуатацию неисправного автотранспортного средства, повлекшего смерть двух и более лиц (часть 4 статьи 348), а также подделка официального документа и использование заведомо подложного документа (часть 1 и часть 3 статьи 385).

Действия механика квалифицированы как выпуск в эксплуатацию неисправного автотранспортного средства, повлекший смерть двух и более лиц (часть 4 статьи 348), а водителей автобуса - как нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц (часть 4 статьи 345), а также нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 292).

В отношении водителей автобуса судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении руководителя и механика избрана мера пресечения в виде залога. Кроме того, владелец автобуса объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей.

В конце января в Иргизском районе Актюбинской области из-за возгорания автобуса, следовавшего из Шымкента в Казань, погибли 52 гражданина Узбекистана. Всего в автобусе находилось 57 человек, пятеро из них, включая трёх водителя из Казахстана, получили легкие травмы. Министерство внутренних дел заявляло, что к возгоранию автобуса могло привести использование «бензинового источника открытого огня в салоне».