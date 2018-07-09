​В июне международные резервы Казахстана сократились почти на $2 млрд

В июне международные резервы Казахстана сократились почти на 2% до $88,7 млрд, сообщает пресс-служба Национального банка. Их размер вернулся к уровню начала 2018 года.

По словам председателя Нацбанка Данияра Акишева, на денежном рынке сохраняется избыточная ликвидность, которая преимущественно изымается выпуском нот. На 5 июля 2018 года чистое изъятие ликвидности регулятором составило 3,2 трлн тенге. Объемы краткосрочных нот в обращении составили 3,7 трлн. тенге. Доходность по нотам в июне в зависимости от срочности складывалась в диапазоне 8,11-8,29%.

Он также отметил, что объем открытой позиции Нацбанка по операциям прямого РЕПО составил 198 млрд тенге, обратного РЕПО – 183 млрд тенге, банковских депозитов в Нацбанке – 361,5 млрд тенге. Ставка TONIA в минувший четверг составила 8,01%.

Акишев подробнее остановился на индикаторе TONIA и напомнил, что в последние два года он является ориентиром для проведения денежно-кредитной политики. Сегодня индикатор находится вблизи нижнего коридора базовой ставки, что, в том числе, связано с избыточной ликвидностью в базовом секторе.

«В настоящее время Национальный Банк изучает возможность постепенного сужения во втором полугодии границ коридора, что повысит как степень управляемости процентными ставками на денежном рынке, так и операционную эффективность инструментов денежно-кредитной политики», - заявил председатель.