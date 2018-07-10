Мир за ночь. 9-10 июля 2018 года

Эрдоган вступил в должность президента Турции, в стране сменилась форма правления; британский МИД возглавил бывший министр здравоохранения; в Саудовской Аравии 12 женщинам разрешили быть нотариусами; ООН выпустил доклад о наличии проблем с доступом к питьевой воде у более 2 миллиардов жителей планеты.

Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу и вступил в должность президента Турции. Церемония прошла в здании парламента в Анкаре. С инаугурацией Эрдогана в Турции официально сменилась форма государственного правления с парламентской на президентскую. Реформа была одобрена на референдуме в 2017 году, пишет Медуза. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в понедельник состав нового кабинета министров, передает ТАСС. Первым в истории страны вице-президентом назначен Фуат Октай, в эпоху парламентской республики этой должности не существовало. Свои посты в составе нового правительства сохранили глава МИД Мевлют Чавушоглу и министр юстиции Абдулхамит Гюль. Эрдоган пришел к власти в Турции в 2002 году, когда занял пост премьер-министра. В 2014 и 2018 годах он выиграл президентские выборы.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй утвердила кандидатуру бывшего министра здравоохранения Джереми Ханта на пост министра иностранных дел. Об этом сообщает канцелярия премьера в Twitter​​​, передает Коммерсант. Как пишет BBC, в прошлом Хант был министром здравоохранения в правительствах Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй. Всю свою карьеру он занимался вопросами здравоохранения и культуры, но никогда не работал в дипломатических службах и не занимался внешней политикой.

Его предшественник на этом посту Борис Джонсон подал в отставку из-за несогласия с планом «Brexit». Накануне по той же причине свой пост покинул министр по вопросам «Brexit» Дэвид Дэвис. Оба политика выступают против сохранения зоны свободной торговли с ЕС после выхода из него, а также против отсутствия таможенного контроля.Новым министром здравоохранения Великобритании назначен экс-министр культуры королевства Мэтт Хэнкок. Место министра культуры занял генеральный прокурор Англии и Уэльса Джереми Райт.

Министерство юстиции Саудовской Аравии выдало лицензии на оказание услуг нотариуса 12 женщинам. Как отмечает AFP, это первый такой случай в истории страны, пишет Медуза. В последнее время власти Саудовской Аравии, где права женщин крайне ограничены, сняли целый ряд запретов на занятия женщинами различной деятельностью. В январе женщинам впервые разрешили ходить на футбол, а в июне был снят запрет на вождение ими машины, действовавший с 1950-х годов.

Согласно данным доклада о воде и санитарии ООН, более 2 млрд человек в мире имеют проблемы с доступом к питьевой воде, пишет Коммерсант. Авторы доклада отмечают, что более 80% стран сообщают о недостаточном финансировании для выполнения национальных задач по водоснабжению, санитарии и гигиене.

«Достижение всеобщего доступа к безопасной и недорогой питьевой воде означает предоставление простейшего водоснабжения 844 млн человек и улучшение качества обслуживания до 2,1 миллиарда человек, которые сейчас испытывают с этим сложности»,— говорится в докладе.

Также в ООН пришли к выводу, что «миллиарды людей по-прежнему нуждаются в доступе к туалетам и средствам для мытья рук». «Более 2,3 млрд человек не имеют базовых санитарных условий, 892 млн по-прежнему практикуют открытую дефекацию, а 4,5 млрд человек лишены элементарных санитарных условий»,— отмечают эксперты.

С космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-09», сообщают РИА Новости. «Прогресс МС-09» должен стать самым быстрым в истории Международной космической санции кораблем. На «Прогрессе МС-09» специалисты попробуют отработать новую сверхкороткую трехчасовую схему сближения и стыковки с орбитальной станцией. Корабль должен будет сделать всего два витка вокруг Земли, уложившись в три часа 47 минут.