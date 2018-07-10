​За первое полугодие ВВП Казахстана вырос на 4,1%

Рост ВВП Казахстана по итогам первой половины 2018 года составил 4,1%. Подъём экономики происходит на фоне продолжающего замедления инфляции и высокой инвестиционной активности, заявил во время заседания правительства министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

Инфляция, согласно докладу министра, поступательно сужается и уже достигла минимального значения последних трёх лет: «С начала года она составила 2,6%, при этом годовая инфляция – 5,9% (июнь 2018 к июню 2017). По всем компонентам инфляции наблюдается замедление роста цен».

Объёмы промышленного производства и обрабатывающей промышленности увеличились на 5,2%. Горнодобывающая промышленность возросла на 5,5%. Её рост обусловлен значительным увеличением добычи нефти на Кашагане (27,5%) - при плане в 4,9 млн. тонн, на месторождении было добыто 6,2 млн. тонн. Среди отраслей обработки двузначный рост наблюдается в производстве бумажной продукции (12,0%), химической промышленности (11,0%) и машиностроении (17,2%).

Выпуск продукции сельского хозяйства увеличился на 4,0%, во многом благодаря животноводству, производство в котором выросло на 4,2%. Строительная отрасль показывает неравномерную динамику на протяжении отчётного периода - за 5 месяцев её рост составил 0,3%. Он обусловлен увеличением работ по строительству жилых зданий, промышленных и социальных объектов, магистральных газо- и трубопроводов, газокомпрессорной станции, реконструкции автомобильных дорог, взлетно-посадочной полосы в городе Семей, модернизации Шымкентского нефтехимического завода.

Рост инвестиций в основной капитал за 6 месяцев составил 25,8%. Безработица по итогам 5 месяцев продолжает держаться на уровне 4,9%. Средний размер заработной платы составил 152,8 тыс. тенге и вырос в реальном выражении на 0,8%.

«В целом хотелось бы отметить, что с учетом устойчивого и качественного первого полугодия, имеется потенциал для обеспечения роста ВВП – 4+. Для этого нам необходимо удерживать развитие экономики на уровне 3,9% в третьем квартале и 4,0% в четвертом квартале», - резюмировал Сулейменов.