Общежития по поручению президента начали строить только в 8 регионах – Сагинтаев

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев попросил акимов регионов «принять к сведению» необходимость строительства общежитий, что было поручено президентом Нурсултаном Назарбаевым в его пяти социальных инициативах. Сегодня поручение исполняют только 8 из 17 регионов Казахстана, сообщает МИА «Казинформ».

«Если говорить о строительстве общежитий - это поручение главы государства в рамках пяти социальных инициатив. Только в восьми регионах реализуются поручения по строительству общежитий - Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и в городах Астана и Алматы. В других регионах еще не строится ни одно общежитие, ни один квадратный метр не сдан в эксплуатацию. Прошу принять это к сведению», - заявил Сагинтаев на заседании правительства.

Премьер также добавил, что регионы в целом отстают в сфере строительства. «В последние месяцы мы делали много замечаний регионам. (...) Прошло полгода, мы до сих пор на уровне 20-30%. Необходимые средства выделены, вы докладываете, что работа проводится, выполнена», - отметил он.

В начале марта Нурсултан Назарбаев поручил до конца 2022 года построить новые студенческие общежития не менее чем на 75 тыс. мест. Месяц назад вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова сообщила, что вместе с вузами, коледжами и акиматами министерство оценило потребность регионов в общежитиях. Наибольшая из них наблюдается в Алматы - 23 тыс. мест, в Астане - 17 тыс. мест и в Южно-Казахстанской области - 11 тыс. мест. К середине июня​ акиматы уже выделили для строительства порядка 134 земельных участков, которые находятся рядом с образовательными учреждениями. Она также отметила, что в Минобразования уже разработали механизм строительства общежитий.