Механизм кредитования и строительства общежитий в Казахстане запустят в августе

Министерство образования и науки определилось с необходимым количеством общежитий по стране. Только в Алматы и в Астане необходимо 23 и 17 тысяч мест соответственно, сообщила в понедельник в ходе брифинга в правительстве вице-министр Бибигуль Асылова. По ее словам, акиматы уже выделили 134 земельных участка, однако сам процесс кредитования и строительства будет запущен только в августе-сентябре.

«Совместно с вузами, с колледжами, с местными исполнительными органами мы определили потребность в местах в общежитиях. На сегодня наибольшая потребность в местах в общежитиях в региональном разрезе приходится на Алматы - 23 тысячи мест, Астану - 17 тысяч и Южно-Казахстанскую область - 11 тысяч. Также совместно с местными исполнительными органами была проведена работа по выделению земельных участков под строительство общежития. В настоящее время акиматами уже выделено порядка 134 земельных участков, которые расположены, как рядом с учебными заведениями, так и вблизи расположения наших организаций образования», - рассказала Асылова.

Она также отметила, что в Минобразования уже разработали механизм строительства общежитий.

«Заключается договор между финансовым центром министерства образования и науки и банком. Далее вуз или застройщик получает займ в банке. После ввода в эксплуатацию общежития он получает компенсационные выплаты от государства. Срок выплат в течение 8 лет. В течение 8 лет государство ему возмещает все инвестиционные затраты. Этот механизм мы рассчитали, одобрили совместно с министерством финансов, обсудили с вузами, в настоящее время он уже в проекте у нас, в нашу методику он вошел», - проинформировала она.

Однако, для реализации этого механизма необходимо принять законодательные поправки, которые уже находятся в парламенте. В Минобразования надеются, что они будут приняты к концу июня, затем, в течение месяца в ведомстве разработают необходимые нормативно-правовые акты.

«Это порядка шести нормативно-правовых актов на уровне министерства образования. После этого мы уже начнем реализацию этого проекта. Думаю, что где-то в августе-сентябре запустим сам механизм, сначала кредитования, затем строительства и потом возмещение по данной схеме», - подчеркнула Асылова.

Дополнительно в министерстве прорабатывают вопрос снижения процентной ставки по кредитам в банках, включив строительство общежитий в «Дорожную карту бизнеса».

«Данный механизм был одобрен по финансированию строительства общежитий бизнес-сообществом, банками. Сейчас действует интерактивная карта с учетом всех потребностей, она доступная, работает в онлайн-режиме. Доступ к ней можете посмотреть на сайте. Карта дает возможность получить всю информацию по общежитиям в разрезе организаций образования, регионов, потребность в количестве койко-мест, наличие соответствующих земельных участков и их характеристики», - заключила вице-министр.