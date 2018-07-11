​Обязательства по приобретению Kcell будут непростыми для нас - глава Казахтелекома

Обязательства по приобретению Kcell будут непростыми для Казахтелекома. Но из-за технологического потенциала оператор готов с ними согласиться. При этом, компания не собирается перекладывать расходы по ней на абонентов - инфраструктурная кооперация с Kcell позволит ей не повышать тарифы, заявил председатель правления Казахтелекома Куанышбек Есекеев.

«Обязательства будут непростые для нас. Некоторые обязательства нас беспокоят, мы тоже можем (об этом - V) как Beeline сказать», - прокомментировал Есекеев решение антимонопольного комитета об ограничении влияния Казахтелекома на операционные и бизнес-процессы Kcell. Вместе с этим он отметил, что понимает причину такого решения регулятора, которая связана с развитием технологии 5G. Оно потребует строительства единой телекоммуникационной сети, в которой будут действовать сразу несколько операторов.

«Потому что количество базовых станций, количество частотного ресурса - всё в мире ограничено, а большую плотность базовых станций не каждый оператор может себе позволить. Поэтому понятно, что вся телекомуникационная инфраструктура идёт к объединению и это неизбежный процесс. Поэтому мы смотрим сейчас (на него - V) не только как финансисты, математики, что мы проводим удобную сделку, но и смотрим как на определённый технологический прорыв», - пояснил предправления.

По его словам, Казахтелеком постоянно ведёт работу со спектром частот и ищет возможность выделить достаточное их количество для другого участника рынка - Beeline, чтобы «он мог полноценно работать»: «Мы действительно очень уважаем требования регулятора и требования нашего партнёра. Мы считаем, что бизнес должен быть комфортен, мы уверены в своих технологиях, поэтому базово для нас очень важно, чтобы и наш конкурент получал хорошие условия. Поэтому эти все запросы, эта вся проработка с регулятором - для нас это важная часть сделки. Мы были полностью открытыми и не обходили ни один неудобный для нас вопрос».

При этом национальный оператор намерен воздержаться от повышения тарифов, и в этом должно помочь объединение технологий с Kcell. «И тогда затраты на развитие технологий будут у нас ниже. Соответственно это не будет ложиться бременем на пользователя. Когда увеличиваются тарифы? Тогда, когда возникают большие капитализированные затраты. Если мы объединяем сети, давать нашим клиентам интегрированные технологии, соответственно, при меньших затратах он получает нужное качество», - заверил Есекеев.

В конце сентября 2015 года скандинавская компания TeliaSonera заявила о своем намерении продать активы в Евразийском регионе и окончательно прекратить работу на этом рынке. В ближайшем будущем она хотела бы сосредоточиться на развитии бизнеса в Швеции и Европе, поскольку евразийское направление, по ожиданиям компании, столкнётся с экономическими трудностями и усилением ценовой конкуренции.

В начале 2018 года в СМИ появилась информация, что наиболее вероятным покупателем Kcell станет национальный оператор Казахтелеком. В тендере на приобретение Kcell участвовало несколько кандидатов – за выкуп акций компании они предлагали от $800 млн. до $1,2 млрд. К этому периоду капитализация компании составляла порядка $2,4 млрд. Участники рынка оценили сделку в 300 млрд тенге, однако член правления Казахтелекома Каспарс Кукелис подчеркнул, что более реально говорить о её размере в 200 млрд тенге.

По окончанию тендера антимонопольный комитет Казахстана начал рассмотрение заявки Казахтелекома. Ранее министр национальной экономики Тимур Сулейменов сообщал, что процедурный срок по принятию решения установлен – 8 апреля 2018 года. После этого министр заявлял о продлении рассмотрения на несколько недель.

В среду комитет по регулированию естественных монополий завершил рассмотрение ходатайства Казахтелекома о покупке 75% акций Kcell. Ведомство одобрило сделку, но обязало Казахтелеком обеспечить независимую работу Kcell, введя в компании обособленное управление с независимым менеджментом и воздерживаясь от влияния на её решения.