Данные гражданских пылемеров будут включены в бюллетень Казгидромета

По итогам встречи с рабочей группой AUA и Airkaz, Казгидромет согласился включать данные гражданских пылемеров в ежемесячный информационный бюллетень «О состоянии окружающей среды Республики Казахстан». В перспективе метеослужба также планирует транслировать их через свое мобильное приложение, сообщается на сайте AUA group.

Для публикации данных пылемеры должны быть поверены и их данные должны быть приведены в соответствие с казахстанскими стандартами измерения.

Так, данные Павла Александрова, руководителя сети Airkaz, о загрязнении воздуха частицами PM-2,5 по условию Казгидромета, должны быть переведены из микрограммов в миллиграммы. Пылемеры сети Airkaz будут поверены в ближайшее время. Александров отметил, что стоимость услуг по поверке и обслуживанию технического оборудования для измерения загрязненности воздуха варьируется от 12 тыс тенге до $3 тыс, и предложил Казгидромету взять эти расходы на себя. Ответа на это предложение пока не последовало.

Пылемер AUA Group «ВАМ 1020» уже прошел поверку, и теперь ему осталось получить разрешение на публикацию данных в бюллетене Казгидромета. Для этого стороны договорились направить официальный запрос в министерство энергетики.

Стороны обсудили и расхождение данных гражданских и государственных измерительных приборов.

«По РМ-2,5 по Алматы мои данные значительно отличаются от данных Казгидромета. Их среднегодовое значение – 9 мкг, тогда как по моим станциям среднегодовое значение – 55 мкг. Напомню, что верхняя граница, установленная ВОЗ для среднегодового значения РМ-2,5, равняется 10 мкг. Разница существенная, и нужно разбираться в чем причина таких расхождений. Именно для этого мы договорились установить один из моих пылемеров на станции Казгидромета, оснащенной анализатором РМ-2,5, чтобы сверить показания», – заявил Александров.

Уже на следующей неделе Казгидромет установит один датчик PMS5003 на автоматической станции №30 в микрорайоне Шанырак, и в течение месяца будет сравнивать поступающие с него данные со своими. После прохождения Александровым всех процедур, требуемых законодательством, данные этого датчика также будут ежемесячно публиковаться в бюллетене «О состоянии окружающей среды Республики Казахстан».