Выпуск бензина увеличился на 1761,9 тыс тонн
В Казахстане увеличился выпуск бензина
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Комитет по статистике министерства национальной экономики сообщил, что в январе-июне 2018 года выпуск бензина увеличился на 11,7% и составил 1761,9 тыс тонн, передает Казинформ.

Комитет также сообщает, что по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось производство керосина на 9,4%, составив 121,8 тыс тонн. Рост производства также показали сжиженный пропан и бутан.

В то же время снизилось производство газойля – 2224,3 тыс тонн (- 0,9%) и мазута – 1505,9 тыс тонн (- 2,5%).

За тот же период было произведено ферросплава в объеме 1014 тыс тонн (+ 4,5%), плоского проката – 1461 тыс тонн (+ 6%), рафинированного свинца – 75,9 тыс тонн (+ 3,2%), цинка – 164,5 тыс тонны (+ 1,2%), рафинированной меди – 199,5 тыс тонн (- 5,7%), информирует ведомство.

Алпамыс Уалбеков
Алпамыс Уалбеков

Журналист

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