Назарбаев - бизнесу: «Я должен требовать от вас отдачи. Хватит уже ходить за вами с горшком!»

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что государство всячески стремится поддерживать бизнес и требует соответствующей отдачи. В то же время он призвал использовать все резервы для его развития, сообщает МИА «Казинформ» .

«В последних социальных инициативах подоходный налог вообще убрали, микрокредиты даются по дорожной карте бизнеса, субсидии даются - я должен требовать от бизнеса отдачи. Хватит уже ходить за вами с горшком!», - заявил президент на совещании в Павлодарской области.

Он обратил внимание на проблему, на которую всегда жалуются субъекты малого и среднего бизнеса: нехватку запчастей, спецодежды и других ресурсов.

«Я постоянно помогал, вводил мораторий на проверки, постоянно говорю, что в крупнейших государствах, например, в Германии, 70 процентов экономики - за счёт малого и среднего бизнеса. Если продукция не проходит, могут перейти на другую. Давайте мы будем помогать созданию и развитию малого и среднего бизнеса. Поддержи от государства хватает? Что мы ещё можем?», - добавил президент.