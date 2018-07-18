За первые пять месяцев в Казахстане зарегистрировано почти 333 тыс автомобилей

В январе-мае 2018 года было зарегистрировано 332 908 легковых автомобилей, что на 67,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Казинформ со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики.

В комитете также сообщили, что по состоянию на 1 июня 2018 года количество зарегистрированных автомобилей в стране превысило 3,8 млн единиц.

За отчетный период в стране было зарегистрировано 5 565 дорожно-транспортных происшествий - это на 3% меньше, чем в прошлом году. В ДТП при этом пострадали 7 800 человек. Организации по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств осуществили 28 032 страховые выплаты на сумму 10,1 млрд тенге.

Также за первое полугодие 2018 года в Казахстане в два раза увеличился объем автопроизводства, а продажи новых автомобилей выросли на 35,7%.