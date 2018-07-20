Задержан один из подозреваемых в убийстве Тена

Полиция задержала одного из подозреваемых в убийстве фигуриста Дениса Тена, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на МВД

"По факту убийства Дениса Тена в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий лица, причастные к совершению преступления, установлены", — сообщили в пресс-службе МВД.

Один подозреваемый задержан и водворен в ИВС. В отношении второго проводятся розыскные мероприятия по его задержанию.

«Задержан Киясов Нуралы, 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. В присутствии адвоката им даны признательные показания. Он водворен в ИВС. Установлена личность второго подозреваемого, активно ведется его розыск», - сказал в свою очередь прокурор Алматы Берик Жуйректаев на брифинге для СМИ, сообщило агентство Казинформ.

Казахстанский фигурист Денис Тен был ранен накануне днем в Алматы при попытке помешать ворам снять зеркала с его автомобиля. Спустя несколько часов он скончался в больнице.